Военкоры обсуждают "доклад Белоусова Путину": Ситуация плохая

09:07, 10 апр 2026

В открытом доступе появился документ, предположительно являющийся докладом министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова президенту страны Владимиру Путину. Материал распространяется в российском сегменте интернета. Его содержание активно обсуждают военные эксперты и авторы профильных Telegram-каналов. Подлинность документа официально не подтверждена.

Согласно тексту доклада, ситуация с беспилотными летательными аппаратами на фронте характеризуется как критическая. В документе говорится не просто о численном преимуществе противника в дронах, а о качественном переходе украинской стороны на технику нового поколения. Среди ключевых проблем, которые якобы перечислил Белоусов, — возможность работы новых беспилотников в круглосуточном режиме, их низкий акустический профиль, делающий обнаружение затруднённым, а также снижение эффективности традиционных средств противодействия.

Кроме того, в документе, по имеющимся сведениям, содержится призыв к смене стратегического подхода: отказу от зависимости от китайских комплектующих и переориентации на разработку собственных систем. Путин, согласно тому же тексту, поддержал эту позицию, обозначив вопрос как приоритетный.

Авторы Telegram-канала «Рамзай» усматривают в сложившейся ситуации конкретную причину: по их мнению, существуют административные барьеры, препятствующие внедрению новых систем БПЛА и средств противодействия. Эти барьеры связываются с двумя представителями команды, сформированной в период руководства прежнего министра обороны Сергея Шойгу.

Алексей Чадаев, возглавляющий научно-производственный центр «Ушкуйник», занимающийся выпуском беспилотников «КВН», которые применяются в ходе специальной военной операции, в свою очередь заявил, что производственный потенциал страны сохраняется. Однако, по его словам, необходимо его грамотно задействовать. Чадаев также напомнил о тезисе, с которым Белоусов вступил в должность: «ошибаться можно, врать нельзя» — и констатировал, что декларированный принцип пока не получил практического воплощения.

Имел ли место сам доклад в действительности, на данный момент неизвестно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru