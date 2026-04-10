Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Военкоры обсуждают "доклад Белоусова Путину": Ситуация плохая

Военкоры обсуждают "доклад Белоусова Путину": Ситуация плохая

09:07, 10 апр 2026

В открытом доступе появился документ, предположительно являющийся докладом министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова президенту страны Владимиру Путину. Материал распространяется в российском сегменте интернета. Его содержание активно обсуждают военные эксперты и авторы профильных Telegram-каналов. Подлинность документа официально не подтверждена.

Согласно тексту доклада, ситуация с беспилотными летательными аппаратами на фронте характеризуется как критическая. В документе говорится не просто о численном преимуществе противника в дронах, а о качественном переходе украинской стороны на технику нового поколения. Среди ключевых проблем, которые якобы перечислил Белоусов, — возможность работы новых беспилотников в круглосуточном режиме, их низкий акустический профиль, делающий обнаружение затруднённым, а также снижение эффективности традиционных средств противодействия.

Кроме того, в документе, по имеющимся сведениям, содержится призыв к смене стратегического подхода: отказу от зависимости от китайских комплектующих и переориентации на разработку собственных систем. Путин, согласно тому же тексту, поддержал эту позицию, обозначив вопрос как приоритетный.

Авторы Telegram-канала «Рамзай» усматривают в сложившейся ситуации конкретную причину: по их мнению, существуют административные барьеры, препятствующие внедрению новых систем БПЛА и средств противодействия. Эти барьеры связываются с двумя представителями команды, сформированной в период руководства прежнего министра обороны Сергея Шойгу.

Алексей Чадаев, возглавляющий научно-производственный центр «Ушкуйник», занимающийся выпуском беспилотников «КВН», которые применяются в ходе специальной военной операции, в свою очередь заявил, что производственный потенциал страны сохраняется. Однако, по его словам, необходимо его грамотно задействовать. Чадаев также напомнил о тезисе, с которым Белоусов вступил в должность: «ошибаться можно, врать нельзя» — и констатировал, что декларированный принцип пока не получил практического воплощения.

Имел ли место сам доклад в действительности, на данный момент неизвестно.

Читайте также:

"Теряем не только убитыми, но и в окружении, и под завалами": На Украине рассказали, чего добился Сырский Днепропетровским контрнаступом
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен