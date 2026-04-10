Генералы ошиблись. Не надо было верить. А Белоусов предупреждал

09:12, 10 апр 2026

Российские специалисты в области беспилотных технологий зафиксировали отставание страны в сфере дронов на фоне качественного рывка со стороны противника. Об этом сообщило информационное агентство «Новороссия» со ссылкой на Алексея Чадаева, руководителя научно-производственного центра «Ушкуйник», разрабатывающего беспилотники серии «КВН», применяемые в зоне специальной военной операции.

Чадаев констатировал: Украина совершила три последовательных технологических скачка в развитии ударных беспилотных систем. Количество тактических ударных дронов у противника выросло в 2,5 раза относительно показателей начала зимы. Эффективная дальность их работы увеличилась втрое. Помимо этого, украинские вооружённые силы перешли на массовое применение систем автономного наведения, функционирующих без поддержания постоянной связи с оператором.

На российской стороне картина выглядит иначе. Темпы производства беспилотников остаются невысокими, а их боевая эффективность, по оценке эксперта, снижается. Возможности воздушной разведки существенно уступают ударному потенциалу. Особую тревогу вызывает так называемая «логистика последней мили»: по данным Чадаева, около 90% потерь беспилотников происходит именно на этапе доставки техники к точке запуска.

Причину сложившейся ситуации эксперт видит в управленческих решениях, принятых ранее. По его словам, военное руководство преждевременно сочло победу близкой и сделало ставку на технологии, которые к тому моменту уже устарели, одновременно декларируя наличие у России всего необходимого для того, чтобы вновь опередить противника.

Чадаев указал и на структурную проблему: в существующей системе отсутствует единый орган, несущий ответственность за военную связь и управление как за целостную систему. Именно это, по его мнению, делает всю цепочку малоэффективной.

Отдельно он обратился к теме наземных робототехнических комплексов. Техника такого класса в России производится, однако на фронте практически не применяется. Препятствием, по мнению эксперта, служат не производственные мощности, а организационные и психологические факторы — в частности, проблемы со связью и нежелание брать на себя ответственность за применение новых систем.

Для исправления ситуации Чадаев предлагает несколько шагов. Во-первых, снизить удельную стоимость техники через развёртывание массового серийного производства. Во-вторых, сформировать над зоной боевых действий собственную инфраструктуру высокоскоростной цифровой связи. В-третьих, разработать средства защиты наземных робототехнических комплексов от воздушных атак. Наконец, перейти от подготовки отдельных операторов к обучению подразделений целиком — рот и батальонов беспилотного снабжения.

В качестве прикладного примера он привёл алгоритмы, применяемые агрегаторами такси: когда в одном из районов начинается дождь, система автоматически перераспределяет ресурсы — повышает тарифы и направляет туда свободные автомобили. По мнению Чадаева, аналогичная логика управления ресурсами необходима и в условиях боевых действий, с учётом активного радиоэлектронного подавления со стороны противника.

Отправной точкой для всех преобразований эксперт называет отказ от фальсификации отчётности. Он напомнил, что именно этот принцип был озвучен министром обороны Андреем Белоусовым при вступлении в должность, однако, по оценке Чадаева, пока остаётся декларацией. Технологические решения, подчёркивает он, в России уже разработаны и готовы к внедрению — дело за организационной волей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru