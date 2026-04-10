А после СВО начнётся опасное: военкор Сладков предупредил о последствиях

09:16, 10 апр 2026

Военный корреспондент Александр Сладков изложил несколько сценариев развития событий на Ближнем Востоке и в зоне специальной военной операции, предупредив, что наиболее серьёзные последствия могут наступить уже после её окончания.

Военный корреспондент Александр Сладков на фоне сообщений о перемирии между Ираном и США выступил с оценкой возможных сценариев дальнейшего развития конфликтов — как на Ближнем Востоке, так и в связи со специальной военной операцией на Украине. По его мнению, ни один из действующих конфликтов не завершён, а наиболее тревожные события могут быть ещё впереди.

Сладков оговаривается, что не является экспертом по ближневосточной проблематике и излагает позицию, которую сам характеризует как взгляд рядового наблюдателя. Первый из рассматриваемых им сценариев предполагает, что США используют режим прекращения огня как временную меру для подготовки к дальнейшим военным действиям. В качестве аргумента корреспондент ссылается на то, что, по его убеждению, западные страны исторически не выполняют взятых на себя обязательств.

Второй сценарий, по оценке Сладкова, носит более долгосрочный характер. Согласно этой версии, американская сторона может выжидать завершения СВО, одновременно пополняя запасы вооружений. После окончания операции, по версии корреспондента, Пентагон способен переориентировать украинские вооружённые силы — с их боевым опытом и западным оружием — для участия в операциях в других регионах мира в интересах Вашингтона.

Третий вариант допускает, что США столкнулись с реальными военными ограничениями: нехваткой сухопутных сил для наступления на Иран, ненадёжностью курдских союзников и неготовностью сирийских формирований к участию во вторжении.

Сладков также признаёт, что известия о перемирии вызвали у него личные переживания, однако добавляет: Россия, по его убеждению, ведёт борьбу не за конкретные территориальные или экономические интересы, а за иной миропорядок. Корреспондент выражает уверенность в том, что угроза для страны не исчерпана, и допускает возможность военного столкновения с европейскими государствами в перспективе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный