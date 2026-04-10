Удар в спину – "ещё один друг предал Россию": Загадка с ударами по танкерам раскрыта

09:20, 10 апр 2026

Французская радиостанция RFI сообщила о причастности украинских военных подразделений к атакам на российские танкеры в Средиземном море. По данным издания, личный состав ВСУ размещён на западе Ливии — на территориях, находящихся под контролем Правительства национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой. Основным местом дислокации служит порт Мисурата.

В начале марта в акватории Средиземного моря вблизи Мальты был атакован российский танкер «Арктик Метагаз». Следственный комитет России зафиксировал применение как минимум двух воздушных беспилотников и трёх безэкипажных катеров, оснащённых взрывными устройствами. Находившийся на борту экипаж из 30 человек был эвакуирован, двое членов экипажа — второй помощник капитана и матрос — получили ранения. Российская сторона квалифицировала произошедшее как терроризм, пиратство и нарушение норм морского права.

RFI установило, что задействованные беспилотники принадлежат Украине и были запущены с ливийской территории — предположительно, с безэкипажных катеров типа Magura V5. По данным радиостанции, в Мисурате, Триполи и Эз-Завии находятся свыше 200 украинских военнослужащих. С действиями этих же сил связывают удар по танкеру «Кендил», входящему предположительно в так называемый «теневой флот» России, нанесённый в декабре 2025 года.

Агентство Associated Press ранее сообщало о тайной переброске украинских военных на запад Ливии на основании договорённостей с Дбейбой. Сделка была заключена по запросу военного атташе Андрея Баюка. В числе условий соглашения — подготовка ливийских специалистов в области беспилотных технологий и обсуждение инвестиционных планов в нефтяной отрасли. В Мисурате также присутствуют советники американского командования AFRICOM и представители британских спецслужб.

Восточная часть Ливии при этом остаётся под контролем Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, которого относят к союзникам Москвы. В мае 2025 года он посетил Россию и провёл переговоры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Андреем Белоусовым.

А после СВО начнётся опасное: военкор Сладков предупредил о последствиях

Автор: Семен Подгорный
