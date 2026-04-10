09:23, 10 апр 2026

Штаб обороны ДНР зафиксировал применение графитовых боеприпасов по объектам энергетической инфраструктуры республики. Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что Россия фактически превращается в испытательный полигон для западного вооружения.

В минувшие выходные украинские вооружённые силы нанесли удары по энергетической инфраструктуре Донецкой Народной Республики с применением графитовых боеприпасов. Об этом сообщил штаб обороны ДНР. По информации военных, ситуацию прокомментировал эксперт Борис Джерелиевский в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград.

Согласно разъяснениям штаба, принцип действия таких снарядов основан на подрыве в воздухе: взрыв выбрасывает тонкие графитовые нити, которые оседают на проводах и вызывают короткое замыкание линий электропередачи.

Ведущая программы Елена Афонина обратила внимание, что наблюдатели давно характеризуют Украину как площадку Запада для апробации военных разработок. Вместе с тем, по её словам, аналогичная роль де-факто отводится сегодня и территории России.

Военный эксперт Борис Джерелиевский, комментируя применение графитовых боеприпасов, отметил, что подобное оружие не является новинкой: оно использовалось ещё в ходе конфликта в Югославии и в более ранних военных операциях. По его оценке, беспилотники и ракетные системы, которые числятся украинскими, собираются из западных комплектующих. В зоне конфликта, по словам эксперта, прошло проверку значительное количество вооружений, в том числе ранее не применявшихся непосредственно в боевых условиях.

Джерелиевский подчеркнул, что происходящее необходимо рассматривать в более широком контексте: противостояние ведётся не только с Украиной, но фактически со всем западным военно-политическим блоком.

Эксперт также указал на другой аспект ситуации: даже в случае нейтрализации угрозы дроновых и ракетных атак противник, по его мнению, перейдёт к активизации иных методов дестабилизации — переброске боевиков и диверсантов на российскую территорию. По словам Джерелиевского, признаки этого уже очевидны: фиксируются случаи поджогов, подрывов на железных дорогах, атак на административные здания в различных регионах страны — от Сибири до Дальнего Востока. Помимо этого, через социальные сети, по его данным, организуются нападения и вербовка несовершеннолетних.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru