09:31, 10 апр 2026

8 апреля 2025 года российский фрегат «Адмирал Григорович», оснащённый крылатыми ракетами «Калибр», сопроводил через пролив Ла-Манш два танкера. Британский корабль обеспечения Tideforce следовал параллельным курсом, однако к задержанию не приступил. Об этом сообщают британские СМИ, в том числе издание The Telegraph и радиостанция LBC.

Ситуация разворачивается на фоне решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера, принятого 25 марта: тогда он наделил британских военных правом задерживать суда, предположительно связанные с теневым флотом России. Тем не менее после этого заявления через Ла-Манш, по данным The Telegraph, беспрепятственно прошли уже десятки судов с российскими связями — ни одно из них задержано не было.

Одним из факторов, повлиявших на решение британской стороны не предпринимать активных действий, могли стать технические характеристики корабельного вооружения. Дальность поражения ракет «Калибр» по наземным целям составляет до 2000 километров, по морским — до 400 километров.

Кремль на фоне публикаций британских СМИ ограничился лаконичным комментарием: Россия будет принимать меры для защиты своих интересов, в том числе в международных водах.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию «МК» расценил появление фрегата вблизи берегов Великобритании как демонстрацию возможностей российского военно-морского флота по прикрытию экономических интересов страны вне зависимости от реакции Лондона.

Тем же днём, 8 апреля, оперативное командование Вооружённых сил Польши зафиксировало над Балтийским морем российский самолёт-разведчик Ил-20. Воздушного пространства иностранных государств воздушное судно не нарушало, однако Польша подняла в воздух два истребителя F-16. Министерство обороны России инцидент не прокомментировало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru