А теперь о главной проблеме СВО. Комбат Ходаковский не стал скрывать: "Не только "деньги разворовали"

09:35, 10 апр 2026

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский опубликовал развёрнутое обращение в своём Telegram-канале, в котором обозначил связь как главную нерешённую проблему российских вооружённых сил в ходе специальной военной операции. По словам комбата, именно этот вопрос неизменно оказывается на первом месте среди всех сложностей — включая нехватку кадров на производственных предприятиях.

Ходаковский пояснил, что связь лежит в основе всей системы управления: она обеспечивает передачу данных как при координации действий войск, так и при работе с беспилотными системами. Применительно к дронам это означает управление по каналам связи, передачу разведывательных фото- и видеоматериалов, корректировку огня и наведение барражирующих боеприпасов. Даже беспилотники, следующие по заданным координатам, вынуждены через каналы связи сверять своё местоположение со спутниками.

Комбат указал на более глубокую причину отставания. По его словам, уступающие по качеству российские спутники — это не только следствие расхищения средств. При отсутствии необходимых технических компетенций и инструментов финансирование само по себе не способно решить проблему. Ходаковский напомнил, что на протяжении десятилетий технологический и кадровый потенциал страны утекал за рубеж. Когда пришло время проверки, выяснилось, что потребность в специалистах есть, а удовлетворить её некому.

Отдельно комбат затронул положение предприятий оборонно-промышленного комплекса: часть из них сохранила работоспособность лишь благодаря экспортным контрактам. Ходаковский призвал трезво оценивать реальные возможности военной машины после многолетнего пренебрежительного отношения к ней.

Завершая публикацию, командир батальона обозначил два условия: давление на поле боя необходимо удерживать, однако сужать проблему до поиска конкретных виновных — контрпродуктивно. Вместо этого, по его словам, требуется выработка стратегического решения.

На этом фоне в последнюю неделю марта Вооружённые силы Украины нанесли четыре массированных удара по портовой инфраструктуре — объектам в Усть-Луге, Приморске и Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. Дроны запускались с западных территорий Украины и следовали к целям через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала прибалтийские государства о последствиях в случае продолжения пропуска украинских беспилотников, однако практика не прекратилась.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
