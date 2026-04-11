Сводка с фронтов СВО 11 апреля: Русские войска методично вскрывают оборону противника. ВСУ теряют глубину

Сводка с фронтов СВО 11 апреля: Русские войска методично вскрывают оборону противника. ВСУ теряют глубину

12:02, 11 апр 2026

Российские войска установили контроль над сёлами Бересток и Песчаное, завершили освобождение Миропольского, а средства ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников. Военный обозреватель и координатор николаевского подполья прокомментировали оперативную обстановку на фронте по состоянию на 11 апреля.

По данным военного корреспондента Евгения Лисицына и координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, 11 апреля российские войска зафиксировали ряд значимых результатов сразу на нескольких участках фронта. На Константиновском, Сумском, Купянском, Добропольском и Запорожском направлениях продолжаются активные боевые действия различной степени интенсивности.

Константиновское направление: Бересток взят после трёх месяцев боёв

Российские подразделения завершили операцию по установлению контроля над населённым пунктом Бересток в Донецкой области. Бои за село продолжались около трёх месяцев. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пояснил тактическое значение этого результата.

По его словам, Бересток являлся элементом оборонительной линии, прикрывающей подходы к Константиновке — одному из ключевых логистических узлов украинской стороны на данном участке. Продолжительность боёв свидетельствует о том, что противник использовал населённый пункт как укреплённый опорный узел с заблаговременно подготовленной обороной.

Лебедев охарактеризовал применяемый метод как последовательное разрушение укреплённых районов и постепенное вытеснение противника — тактику истощения, при которой каждый населённый пункт становится отдельным этапом вскрытия оборонительной системы. При этом он подчеркнул, что подобные продвижения, как правило, не носят изолированного характера, а являются частью более широкой схемы — выравнивания линии фронта и создания предпосылок для давления на следующий логистический узел.

По оценке Лебедева, взятие Берестка означает, что противник утрачивает не только территорию, но и глубину обороны, что в перспективе осложняет удержание всей линии на данном направлении. Ситуация на Константиновском участке может постепенно перейти из позиционной фазы в фазу медленного, но устойчивого продвижения, если сохранится текущая динамика.

На этом же направлении зафиксированы контратаки украинской стороны в районах Долгой Балки и Ильиновки. Российские войска закрепились в центральной части Константиновки.

Сумское направление: Миропольское освобождено, бои приобрели позиционный характер

По информации военного корреспондента Евгения Лисицына, на Сумском направлении российские подразделения завершили операцию по освобождению Миропольского. В ходе боевых действий была пресечена попытка украинской стороны перебросить подкрепления из района населённого пункта Великий Прикол. В настоящее время бои на этом участке носят позиционный характер.

Купянское направление: Песчаное под контролем, зачистки продолжаются

Российские войска установили контроль над селом Песчаное в Харьковской области. Бои за населённый пункт продолжались около двух месяцев и двадцати дней. Сергей Лебедев отметил, что ситуация с Песчаным наглядно демонстрирует разницу между формальным обозначением контроля на картах и его фактическим установлением на местности.

По его словам, реальный контроль над населённым пунктом предполагает полное вытеснение противника, включая малые группы, диверсионно-разведывательные формирования и скрытые позиции, а также включение территории в собственную оборонительную систему. Продолжительность боёв за Песчаное подтверждает, что населённый пункт не был занят единовременно, а последовательно дочищался.

Лебедев также указал, что аналогичные ситуации возможны и на других участках, где обозначенный на картах контроль будет ещё некоторое время расходиться с реальной обстановкой на местности. Помимо Песчаного, на Купянском направлении отмечено возвращение диверсионно-разведывательных групп на позиции в западных кварталах Купянска. Южнее Куриловки продолжаются операции по зачистке лесополосы от подразделений противника.

Добропольское направление: интенсивные бои за несколько населённых пунктов

На Добропольском направлении фиксируются интенсивные столкновения за Новоподгороднее и Сергеевку. Давление российской стороны сохраняется также в районах Гришино, Новоалександровки и Василевки.

Запорожское направление: взят укреплённый опорный пункт

Министерство обороны России сообщило об успешной операции по захвату укреплённого опорного пункта украинских вооружённых сил на Запорожском направлении. Ключевую роль в ней сыграла малая тактическая группа под командованием ефрейтора Дениса Алиева из 4-й гвардейской военной базы Южного военного округа.

Выдвижение группы началось в ночное время. На протяжении трёх суток бойцы совершали марш в условиях миномётных обстрелов и атак беспилотников. Ефрейтор Алиев получил лёгкое ранение в результате подрыва FPV-дрона, однако продолжил выполнение боевой задачи. В результате стремительного налёта опорный пункт был занят, личный состав противника уничтожен. Операция завершена без потерь со стороны российской группы.

«Мы заходили ночью, в течение трёх суток пробирались к заданной позиции. Когда подобрались непосредственно к опорному пункту, совершили накат малыми тактическими группами, отработали противника, попали под артобстрел, собственно, но без потерь выполнили боевую задачу», — рассказал Денис Алиев.

Днепровское направление и ПВО

На Днепровском направлении российские войска сосредоточены на укреплении оборонительных рубежей и подготовке к предстоящим наступательным действиям. Нанесены удары по населённым пунктам на линии Покровское — Великомихайловка.

В ночь с 10 на 11 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщило Министерство обороны России.

А теперь о главной проблеме СВО. Комбат Ходаковский не стал скрывать: "Не только "деньги разворовали"

Читайте также:

А теперь о главной проблеме СВО. Комбат Ходаковский не стал скрывать: "Не только "деньги разворовали"
Читайте также

Сводка совинформбюро от 13 апреля 1945 года
Общество в Башкирии
Сводка совинформбюро от 13 апреля 1945 года
Сводка с фронтов СВО 12 декабря: 820 дней жесточайшего штурма. Всё кончилось катастрофой. Срочное обращение с северного направления
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 12 декабря: 820 дней жесточайшего штурма. Всё кончилось катастрофой. Срочное обращение с северного направления
Сводка с фронтов СВО 16 марта: Беспрецедентная атака на Москву. На фронте начались прорывы. Срочное сообщение от киевского подполья
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 16 марта: Беспрецедентная атака на Москву. На фронте начались прорывы. Срочное сообщение от киевского подполья
Сводка совинформбюро от 15 апреля 1945 года
Общество в Башкирии
Сводка совинформбюро от 15 апреля 1945 года


