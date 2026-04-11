Главное за ночь и утро 11 апреля. Битва сверхдержав обрела победителя. У Трампа осталось три дня. А после СВО начнётся опасное

12:08, 11 апр 2026

Конгресс США возвращается с каникул 13 апреля — и у Трампа заканчивается право воевать без его одобрения. Иран устоял. А после СВО мир может стать значительно опаснее.

Утром 11 апреля стало известно сразу о нескольких ключевых процессах, разворачивающихся одновременно на разных театрах глобального противостояния. Речь идёт о военно-политических итогах американо-иранского конфликта, внутриполитическом дедлайне для администрации Трампа и прогнозах относительно того, чем обернётся для мира завершение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщают военные аналитики, отставные офицеры спецслужб и военные корреспонденты.

Дональд Трамп объявил о победе. Американские СМИ подхватили нарратив. Союзники сделали вид, что верят. Но за пределами этого информационного пузыря картина складывается принципиально иначе — и всё больше экспертов говорят об этом открыто.

Противостояние США и Ирана, которое Белый дом поспешил занести в колонку собственных достижений, по оценкам независимых аналитиков завершилось результатом, далёким от декларируемой победы Вашингтона. Ключевые вопросы — стратегические, экономические, правовые — остались без ответа. А сама конструкция «победного нарратива» рассыпается при первом серьёзном взгляде на факты.

Ормузский пролив как аргумент

Одним из наиболее показательных эпизодов стало голосование в Совете Безопасности ООН. Россия и Китай заблокировали резолюцию, которая должна была обеспечить международный правовой фундамент для защиты судоходства в Ормузском проливе. Это вето фактически лишило США возможности сформировать коалицию с мандатом ООН. Любые действия в регионе отныне находятся в юридически неопределённой зоне — без международной санкции, без правового прикрытия, без союзников, готовых открыто встать рядом.

Ормузский пролив — это не просто географическая точка на карте. Через него проходит значительная часть мирового нефтяного трафика. Способность Ирана влиять на судоходство в этом районе — это рычаг давления на глобальную экономику. И этот рычаг никуда не делся. Несмотря на интенсивные удары американских вооружённых сил, Тегеран сохранил ключевые элементы своей военной и гражданской инфраструктуры, а также возможность продолжать оказывать влияние на региональные процессы.

Официальные данные Пентагона о потерях расходятся с оценками ряда аналитиков. В частности, бывший советник военного ведомства США Дуглас Макгрегор настаивает на том, что последствия иранских ударов по американским базам на Ближнем Востоке оказались существенно серьёзнее, чем признаётся публично. Речь идёт как о людских потерях, так и о стратегическом ущербе.

Между тем экономическое давление, которое создаёт сохраняющаяся нестабильность в регионе, становится всё более ощутимым. Рост цен на энергоносители, угрозы перебоев с поставками — всё это работает против западных экономик. Тактические успехи американских и израильских военных, о которых рапортуют официальные источники, нивелируются на фоне этих системных рисков.

В итоге ряд аналитиков приходит к выводу: «битва сверхдержав» уже выявила победителя — не в классическом военном смысле, а в смысле способности навязать противнику стратегическую неопределённость. Иран использовал географию как инструмент давления. США оказались перед выбором: признать провал молниеносной операции или втягиваться в затяжное противостояние без понятного сценария выхода.

Три дня до развязки

Внутри самих Соединённых Штатов ситуация не менее сложная. По оценке отставного офицера ФСБ Александра Беляева, у Трампа осталось критически мало времени для продолжения военной операции без одобрения Конгресса.

Американское законодательство ограничивает право президента использовать вооружённые силы без парламентской санкции определённым сроком. По словам эксперта, этот срок истекает 13 апреля — именно тогда Конгресс возвращается с пасхальных каникул. После этого администрация обязана либо представить убедительные результаты операции и чёткий план дальнейших действий, либо столкнуться с отказом законодателей продлевать президентские полномочия в военной сфере.

Проблема в том, что ни первое, ни второе в нынешних условиях не выглядит реалистично. Двухнедельное перемирие с Ираном, о котором было объявлено, по факту исключает возможность добиться каких-либо заметных военных результатов за три оставшихся дня. Без таких результатов — нет аргументов для Конгресса. Без поддержки Конгресса — нет юридических оснований продолжать операцию.

Дополнительный фактор — изменение внутреннего баланса влияния в американской политике. По оценке Беляева, позиции тех политических сил, которые ранее наиболее активно продвигали жёсткую линию в отношении Тегерана, заметно ослабли. Это сужает пространство для манёвра Белого дома и ограничивает возможности для давления на законодателей.

В таких условиях 13 апреля превращается в точку бифуркации: либо администрация Трампа начинает движение в сторону деэскалации, либо пытается сохранить инициативу в условиях нарастающего внутреннего давления. Оба варианта сопряжены с серьёзными политическими издержками.

Для понимания контекста: именно на этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что первое иранское предложение по перемирию было составлено с помощью ChatGPT. По оценке наблюдателей, это высказывание носит прежде всего характер риторического выпада, призванного представить противника в невыгодном свете. Аналитики при этом указывают, что если Иран и использует технологии искусственного интеллекта, то, вероятнее всего, китайского, а не американского производства.

Что будет после СВО

Параллельно с ближневосточной повесткой военный корреспондент Александр Сладков рассматривает возможные сценарии развития событий после завершения специальной военной операции на Украине. Часть из этих сценариев, по его оценке, несёт в себе серьёзные риски для глобальной стабильности.

Сладков обращает внимание на то, что нынешнее перемирие на Ближнем Востоке не означает окончания противостояния. Один из рассматриваемых им вариантов предполагает, что США используют паузу для перегруппировки сил и подготовки к следующему этапу. Другой сценарий — более длительная передышка, которая позволит накопить ресурсы и дождаться завершения украинского конфликта.

Именно второй вариант военный корреспондент считает наиболее тревожным. По его мнению, после окончания СВО украинские вооружённые силы — с их значительным боевым опытом и западной поддержкой — могут быть интегрированы в более широкие военные проекты под руководством США за пределами региона. Это способно принципиально изменить характер глобальных вооружённых конфликтов.

Сладков при этом не исключает и того, что сами Соединённые Штаты оказались в стратегическом тупике применительно к Ирану. Возможности для наземной операции объективно ограничены. Союзники, по его оценке, не готовы к участию в масштабном вторжении. В таких условиях любые сценарии дальнейших действий сопряжены с высокими издержками.

Общий вывод, к которому приходит военный корреспондент: нынешняя пауза в глобальном противостоянии носит временный характер. Ключевые противоречия между ведущими мировыми игроками не урегулированы. А период, который последует за завершением нынешних конфликтов, может оказаться наиболее турбулентным — именно потому, что он откроет возможности для перераспределения сил и запуска новых геополитических процессов.

Россия и внутренние проблемы

На фоне всех этих глобальных сюжетов звучат данные из российской статистики. По свежим данным Росстата, граждане России стали тратить на продукты питания 39,1% своих доходов. Это максимальный показатель за последние 18 лет.

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин, комментируя эту статистику, напомнил о принятых критериях бедности: семья считается бедной, если тратит на еду 45% дохода. По его словам, нынешние показатели свидетельствуют о движении именно в этом направлении. Западные санкции Делягин при этом называет менее значимым фактором по сравнению с действиями собственных экономических регуляторов.

Ещё один внутренний сюжет — ожидаемый дефицит исправных железнодорожных вагонов. По имеющимся данным, около 11% подвижного состава находится в неисправном состоянии. В условиях, когда страна несёт значительную логистическую нагрузку, этот показатель вызывает обеспокоенность у ряда экспертов.

Отдельной темой стали итоги работы букмекерского рынка за 2025 год. Глава Министерства спорта Михаил Дегтярев рассчитывал на оборот свыше 2 триллионов рублей, однако этот порог достигнут не был. Делягин связывает это как с сокращением располагаемых доходов населения, так и с более широкими вопросами о роли букмекерского бизнеса в экономике и обществе.

Ближайшие дни покажут, как именно администрация Трампа распорядится оставшимся временем до возвращения Конгресса. Глобальная картина при этом остаётся открытой: ни один из ключевых конфликтов не урегулирован, а риски дальнейшей эскалации — как на Ближнем Востоке, так и в более широком геополитическом контексте — никуда не исчезли.

Автор: Семен Подгорный

