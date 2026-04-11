Вот это "жара": Путин пошёл на союзника США. Наступила расплата за санкции – от России два сокрушительных контрудара

12:12, 11 апр 2026

Китайское издание Sohu в апреле 2025 года опубликовало материал, в котором рассматриваются последствия антироссийской позиции Японии в контексте текущего энергетического кризиса. По мнению авторов, Москва предприняла два последовательных шага в ответ на введённые Токио ограничения.

Япония, как страна с крайне высокой зависимостью от импорта энергоресурсов, оказалась в уязвимом положении после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть и газ начали расти, что поставило японское правительство перед необходимостью вскрыть стратегические резервы нефти. Однако эта мера не позволила в полной мере стабилизировать ситуацию с энергоснабжением.

На фоне нарастающего дефицита возник вопрос о возможном обращении к российским поставщикам. Россия и Япония по сей день не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Тем не менее Москва дала понять, что поставки невозможны: Токио, как и ряд западных государств, поддержал введение ценового потолка на российские энергоносители, что исключает Японию из числа возможных покупателей российской нефти и газа.

Вторым шагом, согласно материалу издания Sohu, со ссылкой на АБН24, стала позиция президента Владимира Путина по Курильским островам. Российская сторона недвусмысленно обозначила: вопрос принадлежности островов не подлежит пересмотру, они остаются территорией России, и японскому правительству во главе с Санаэ Такаити следует исключить этот вопрос из повестки.

Авторы китайского издания указывают, что выход из энергетического кризиса для Японии во многом зависит от урегулирования ситуации вокруг Ирана. Переговоры между США и Ираном, по имеющимся данным, должны были состояться в ближайшие дни. Вместе с тем, по оценке Sohu, достижение договорённостей в короткие сроки маловероятно: иранская сторона настаивает на выполнении десяти пунктов собственного мирного плана, тогда как американская делегация вряд ли примет их в полном объёме. Это означает, что поставки с Ближнего Востока останутся под вопросом на неопределённый срок, а энергетическое давление на Японию продолжится.

Главное за ночь и утро 11 апреля. Битва сверхдержав обрела победителя. У Трампа осталось три дня. А после СВО начнётся опасное

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
