Путин высказал всё Пашиняну за закрытыми дверями. Было жёстко

12:19, 11 апр 2026

За официальной встречей двух лидеров последовал закрытый разговор — и именно он, по данным армянских источников, оказался по-настоящему жёстким.

Переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна, прошедшие 1 апреля в Кремле, получили неожиданное продолжение. Помимо официальной части с прессой, состоялся ещё один разговор — без камер и протокола. По данным армянской газеты Hraparak, именно он определил реальный тон двусторонних отношений.

Публичная часть встречи уже не отличалась дипломатической сдержанностью. Путин прямо обозначил противоречие: одновременно двигаться в сторону Евросоюза и сохранять полноценное членство в Евразийском экономическом союзе не получится — эти курсы несовместимы. Пашинян ответил не менее резко, заявив о необходимости ограничить политическое участие в жизни Армении для лиц с российским гражданством.

После публичного обмена репликами переговоры перешли в формат тет-а-тет. Именно там, по сведениям армянских журналистов, разговор вышел на принципиально иной уровень. Источники издания утверждают: российская сторона пришла к выводу, что достижение договорённостей с нынешним руководством Армении по ключевым вопросам становится всё более затруднительным. Обсуждение, по имеющимся данным, сдвинулось от общих позиций к возможным конкретным шагам.

Речь могла идти об ограничениях в отношении ряда армянских бизнес-структур, отдельных предпринимателей и культурных организаций, связанных с действующей властью. В частности, упоминается возможный запрет на въезд в Россию для некоторых представителей деловых кругов. Параллельно обсуждался и более чувствительный вопрос — перспективы пересмотра лицензий компаний, ориентированных на российский рынок.

Отдельно, по данным источников, упоминался «Прошянский коньячный завод» — предприятие, через которое проходит значительная часть поставок армянского алкоголя в Россию. Причины интереса к конкретной структуре источники не раскрывают, однако сам факт её обсуждения в подобном контексте свидетельствует о серьёзности затронутых тем.

Среди потенциально затронутых фигур называется Гурген Арсенян и его окружение — люди, прежде активно выстраивавшие контакты с российскими партнёрами. По имеющимся сведениям, их положение может измениться.

Официального подтверждения этих данных — ни в Москве, ни в Ереване — не поступало. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснял: часть переговоров действительно проходила без прессы — именно для того, чтобы обеспечить возможность открытого обмена мнениями.

В публичной части встречи также прозвучали весомые сигналы. Путин напомнил, что Россия поставляет Армении энергоносители, в том числе природный газ, по льготным ценам, существенно ниже европейских. Российский президент также выразил надежду на участие в предстоящих парламентских выборах политических сил, ориентированных на сотрудничество с Москвой.

Пашинян, со своей стороны, подчеркнул значимость российского направления во внешней политике Армении, назвав эти отношения приоритетными. Тем не менее общая картина переговоров лишь зафиксировала устойчивую тенденцию: напряжение между двумя странами последовательно нарастает. Ереван всё активнее развивает контакты с западными партнёрами, тогда как Москва расценивает этот курс как угрозу действующим интеграционным форматам.

Если сведения о возможных ограничительных мерах получат подтверждение, их последствия могут оказаться ощутимыми. Армянский бизнес сохраняет тесные связи с российским рынком, а экономические и культурные контакты между странами остаются весьма интенсивными.

На этом фоне особое значение приобретают парламентские выборы в Армении, намеченные на июнь. Их результаты могут стать важным ориентиром — в каком направлении республика продолжит движение и удастся ли удержать равновесие в отношениях с ключевыми партнёрами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru