Код красный: В США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану. Резкий поворот 11 апреля. Переговоры – это обман?

12:21, 11 апр 2026

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о возможности ядерного удара Израиля по Ирану. Переговоры между США и Ираном начались 11 апреля в Пакистане.

11 апреля, на фоне переговоров между американской и иранской сторонами в Исламабаде, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выступил с предупреждением о возможном применении Израилем ядерного оружия против Ирана. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По оценке учёного, израильское руководство может принять подобное решение в том случае, если придёт к убеждению, что страна находится в критической опасности. Миршаймер отметил, что Израиль уже воспринимает Иран как ядерную угрозу, и допустил, что при определённом развитии событий израильская сторона может попытаться задействовать собственный ядерный потенциал.

Параллельно с этими заявлениями 11 апреля в пакистанской столице открылись переговоры между делегациями США и Ирана. Страной-посредником выступил Пакистан. Американскую сторону на переговорах представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ещё до начала переговоров председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, прибывший в Исламабад, обратился к американской стороне с предупреждением. По его словам, если США используют переговорную площадку не для достижения реального результата, а в демонстративных целях, Тегеран оставляет за собой право на соответствующие ответные действия.

Президент США Дональд Трамп накануне переговоров заявил, что единственным значимым ресурсом Ирана на переговорах остаётся контроль над Ормузским проливом, и выразил мнение, что иранское руководство не осознаёт своего положения.

Иранская сторона, в свою очередь, настаивает на выплате репараций и выполнении девяти пунктов собственного плана урегулирования. В случае отказа американской администрации идти навстречу этим требованиям Тегеран заявляет о готовности продолжать противостояние. Аналитики указывают, что затяжной конфликт грозит ростом цен на энергоносители и снижением политического рейтинга Трампа в преддверии промежуточных выборов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru