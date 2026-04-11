Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В Британии переполох: После "жёсткого" решения Стармера Кремль объявил о своём. Фрегату с "Калибрами" дан ясный приказ - Путин "усвоил урок"

12:24, 11 апр 2026

В начале апреля через Ла-Манш прошли два танкера «теневого флота» в сопровождении российского фрегата «Адмирал Григорович». Британский флот не предпринял попыток задержать суда, несмотря на ранее объявленные меры по усилению давления на Россию.

8 апреля через пролив Ла-Манш прошли два танкера, которых британские власти относят к «теневому флоту», — в сопровождении российского фрегата «Адмирал Григорович», несущего крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Об этом сообщает британское издание The Spectator.

Инцидент произошёл на фоне заявлений Лондона, сделанных в конце марта: британские власти объявили о намерении разрешить военным захватывать суда «теневого флота», которые, по утверждению британской стороны, способствуют продолжению российской специальной военной операции. The Spectator охарактеризовал это решение как «жёсткое и бескомпромиссное».

Однако в ответ на проход трёх российских судов Королевский флот Великобритании направил лишь вспомогательный корабль Tideforce. Он следовал рядом с судами, не предпринимая попыток их задержать.

По оценке The Spectator, произошедшее показало: угрозы премьер-министра Кира Стармера не были реализованы на практике, а «теневой флот» получил возможность проходить через Ла-Манш без существенных препятствий. Издание также указывает, что программа оборонных инвестиций британского правительства отстаёт от запланированных сроков — и это несмотря на приближение второй годовщины пребывания Стармера на посту премьера.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии «МК» расценил произошедшее как заранее спланированный со стороны России прецедент. По его словам, Москва рассчитывала на подобную реакцию Лондона: присутствие боевого фрегата принципиально меняет характер ситуации и существенно повышает сопутствующие риски для британской стороны. Дандыкин также предупредил, что в случае пересечения Великобританией определённых границ Россия располагает возможностью задействовать фрегаты «Адмирал Горшков», «Адмирал Головко» и «Адмирал Касатонов».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Код красный: В США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану. Резкий поворот 11 апреля. Переговоры – это обман?

Читайте также:

Код красный: В США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану. Резкий поворот 11 апреля. Переговоры – это обман?
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Началось. Флот России уже в Ла-Манше: Стармера остановили "Калибры". Потом полетели ИЛ-20. В Польше тревога. Британия отступила
Россия/мир
Началось. Флот России уже в Ла-Манше: Стармера остановили "Калибры". Потом полетели ИЛ-20. В Польше тревога. Британия отступила
Неожиданные манёвры России в Ла-Манше: "Наступает" флот Путина. В ФРГ в ярости. Британия отступила. Вот это началось!
Россия/мир
Неожиданные манёвры России в Ла-Манше: "Наступает" флот Путина. В ФРГ в ярости. Британия отступила. Вот это началось!
Ох, горячо. Путин отдал приказ флоту. Цель на мушке. Удар! "Бомбовый заход" в Красное море. На Западе истерика
Россия/мир
Ох, горячо. Путин отдал приказ флоту. Цель на мушке. Удар! "Бомбовый заход" в Красное море. На Западе истерика
Русская «чёрная дыра в океане» расстроила НАТО: военный эксперт Дандыкин объяснил, чем так сильно напугала альянс подлодка «Новороссийск»
Россия/мир
Русская «чёрная дыра в океане» расстроила НАТО: военный эксперт Дандыкин объяснил, чем так сильно напугала альянс подлодка «Новороссийск»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен