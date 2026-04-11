12:24, 11 апр 2026

В начале апреля через Ла-Манш прошли два танкера «теневого флота» в сопровождении российского фрегата «Адмирал Григорович». Британский флот не предпринял попыток задержать суда, несмотря на ранее объявленные меры по усилению давления на Россию.

8 апреля через пролив Ла-Манш прошли два танкера, которых британские власти относят к «теневому флоту», — в сопровождении российского фрегата «Адмирал Григорович», несущего крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Об этом сообщает британское издание The Spectator.

Инцидент произошёл на фоне заявлений Лондона, сделанных в конце марта: британские власти объявили о намерении разрешить военным захватывать суда «теневого флота», которые, по утверждению британской стороны, способствуют продолжению российской специальной военной операции. The Spectator охарактеризовал это решение как «жёсткое и бескомпромиссное».

Однако в ответ на проход трёх российских судов Королевский флот Великобритании направил лишь вспомогательный корабль Tideforce. Он следовал рядом с судами, не предпринимая попыток их задержать.

По оценке The Spectator, произошедшее показало: угрозы премьер-министра Кира Стармера не были реализованы на практике, а «теневой флот» получил возможность проходить через Ла-Манш без существенных препятствий. Издание также указывает, что программа оборонных инвестиций британского правительства отстаёт от запланированных сроков — и это несмотря на приближение второй годовщины пребывания Стармера на посту премьера.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии «МК» расценил произошедшее как заранее спланированный со стороны России прецедент. По его словам, Москва рассчитывала на подобную реакцию Лондона: присутствие боевого фрегата принципиально меняет характер ситуации и существенно повышает сопутствующие риски для британской стороны. Дандыкин также предупредил, что в случае пересечения Великобританией определённых границ Россия располагает возможностью задействовать фрегаты «Адмирал Горшков», «Адмирал Головко» и «Адмирал Касатонов».

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru