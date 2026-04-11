Латвия, Литва и Эстония объединились для ответа России. Предупреждение сработало, пошли оправдания

12:27, 11 апр 2026

Эстония, Латвия и Литва выступили с совместным заявлением, отрицая причастность к пролёту украинских дронов через своё воздушное пространство. Поводом стали атаки на инфраструктуру Ленинградской области в конце марта и последовавшее предупреждение российского МИД.

В конце марта Петербург и Ленинградская область оказались в зоне массированных ударов украинских беспилотников. По информации губернатора региона Александра Дрозденко, в результате атак был повреждён жилой дом в Выборге, а также портовая инфраструктура в Усть-Луге и Приморске. Оба порта временно приостанавливали отгрузку нефтепродуктов.

Отдельного внимания заслуживает маршрут дронов. Чтобы достичь Ленинградской области, беспилотники должны были пройти над Новгородской и Псковской областями — прежде подобные маршруты фиксировались крайне редко. На фоне этого в открытых источниках начала распространяться версия о том, что страны Балтии открыли воздушное пространство для пролёта украинских дронов. Официальных подтверждений со стороны правительств Эстонии, Латвии и Литвы не поступало, однако падение беспилотников ВСУ на их территориях косвенно поддерживало эту версию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва возложит ответственность за подобные инциденты именно на прибалтийские государства. После этого заявления три страны выступили с совместной позицией: их внешнеполитические ведомства сообщили, что никогда не предоставляли свою территорию или воздушное пространство для ударов по объектам на территории России.

Киев ситуацию не комментировал. Украинская сторона в этот период проводила серию ударов по нефтяной инфраструктуре России. Тем не менее экономический эффект атак оказался ограниченным: рост мировых цен на нефть, вызванный обострением ситуации на Ближнем Востоке, компенсировал России потери от временной остановки отгрузки в пострадавших портах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru