Сводка с фронтов СВО 12 апреля: Небо закрыли рои дронов, бригады встали, сотни провокаций. "Контрнаступ" во время Пасхи

12:55, 12 апр 2026

12 апреля, в день православной Пасхи, российские и украинские войска продолжили боевые действия на всей линии соприкосновения, несмотря на объявленное Владимиром Путиным перемирие. Военные корреспонденты и аналитики фиксируют обстрелы приграничных территорий России, контратаки ВСУ на нескольких направлениях и беспрецедентную насыщенность воздушного пространства дронами. Отдельно стало известно о попытке украинских беспилотников атаковать военный космодром Плесецк.

Президент России Владимир Путин накануне Пасхи объявил о приостановке активных боевых действий. Однако уже с первых часов праздничных суток стало очевидно: режим тишины на фронте так и не установился. Военные корреспонденты и телеграм-каналы, отслеживающие обстановку в зоне конфликта, фиксируют продолжение огня с обеих сторон. Что именно происходило на линии соприкосновения 12 апреля.

Перемирие на бумаге

Украинская сторона заявила о более чем четырёхстах российских атаках за истекшие сутки. Каким образом велась эта статистика — не уточняется. Российская армия, по имеющимся данным, воздержалась от масштабных ударов вглубь украинской территории. Приграничные районы России между тем продолжали подвергаться обстрелам с прежней регулярностью.

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил о ракетном ударе по Льгову в Курской области — среди мирного населения есть пострадавшие. Кроме того, зафиксированы удары по Новой Каховке. Таким образом, пасхальное перемирие фактически оказалось декларативным: боевая активность на большинстве направлений не снизилась.

Позиционное противостояние продолжается

На Запорожском направлении ВСУ предпринимают контратакующие действия вдоль реки Конка, стремясь срезать выступ в районе Запасного и Речного. Российские подразделения, в свою очередь, оказывают давление по линии Гуляйпольское — Верхняя Терса — Воздвижевка. Столкновения также отмечаются вдоль реки Гайчур.

В Красном Лимане уличные бои идут как в южной, так и в северной части города. Параллельно зафиксированы столкновения в районе Ставок, Дробышево и Яровой. Не прекращается противостояние и в Константиновке: помимо городских кварталов, бои ведутся близ Ильиновки, Долгой Балки и Степановки.

На Северском направлении российские войска расширяют плацдарм от Федоровки Второй в сторону канала Северский Донец — Донбасс, а также оказывают давление на линию Николаевка — Рай-Александровка. На Покровской дуге, на Добропольском направлении, продолжаются бои за Новоподгородное; параллельно российские части продвигаются к Сергеевке, Шевченко и к северу от Котлино.

Дроны диктуют паузу

Военные аналитики канала «Два майора» характеризуют текущую обстановку как сочетание высокой интенсивности боёв с практически полным отсутствием заметного продвижения на картах. Это, по их оценке, не означает снижения потерь — напротив, бои остаются кровопролитными. Стороны сохраняют примерный паритет, несмотря на различия в вооружениях, мотивации личного состава и объёмах финансирования со стороны западных партнёров Киева.

Ключевым сдерживающим фактором аналитики называют беспилотники. Насыщенность воздушного пространства ударными БПЛА достигла такого уровня, что перемещение как пехоты, так и техники в дневное время сопряжено с критическими рисками. Войска обеих сторон, по имеющимся оценкам, ожидают начала летнего сезона и появления листвы — так называемой «зелёнки», — которая обеспечит возможность маскировки от беспилотников. С наступлением лета аналитики прогнозируют оживление наступательных операций на различных участках фронта.

Удар по Плесецку

Отдельную огласку получила информация об атаке украинских беспилотников на российский военный космодром Плесецк. Точная дата инцидента публично не называлась, однако о произошедшем доложил президенту России лично глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. По его словам, попытки поражения объектов космодрома были серьёзными, однако совместные расчёты «Роскосмоса» и Космических войск обеспечили выполнение плановых задач.

Плесецк задействован преимущественно для запуска спутников военного и двойного назначения. Пуски с этого космодрома осуществляются под управлением Воздушно-космических сил России и по частоте сопоставимы с запусками с Байконура и Восточного. Авторы канала «Два майора» расценивают сам факт атаки как косвенное признание того, что российская космическая отрасль сохраняет боевую значимость и воспринимается противником как угроза.

Перспективы урегулирования

Военные аналитики, следящие за ходом конфликта, настроены скептически относительно возможности мирного урегулирования в обозримом будущем. По их оценке, внешнего посредника, способного принудить стороны к соглашению, не существует, а Европа последовательно наращивает военные приготовления и не намерена снижать поддержку Киева. Аналитики канала «Два майора» указывают, что, по имеющимся расчётам, риск прямого столкновения России с европейскими структурами возрастает по мере приближения к рубежу 2030 года.

В этой связи они констатируют: России предстоит самостоятельно выстраивать как военный, так и дипломатический трек, перестраивая оборонную промышленность, военное управление и бюджетное планирование. Мирное урегулирование, если оно и состоится, по мнению аналитиков, возможно лишь при достижении переговорных позиций с опорой на реальные военные результаты, а не на апелляцию к международно-правовым нормам.

Таким образом, пасхальное перемирие 2025 года фактически не изменило оперативную обстановку на фронте. Бои продолжаются по всей линии соприкосновения, небо насыщено дронами, а перспектива какого-либо политического урегулирования, по оценкам наблюдателей, остаётся крайне отдалённой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru