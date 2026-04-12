В Константиновке – гора трупов польских наёмников. Открывается путь к Славянску. Кого накрыла трёхтонная бомба в Херсоне?

12:59, 12 апр 2026

Российские военные нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по подземному объекту ВСУ на машиностроительном заводе в Херсоне. В Константиновке продолжаются бои — большая часть города перешла под контроль российской армии, среди защитников зафиксированы иностранные наёмники. На славянском направлении взят населённый пункт Диброва.

В ходе боевых действий на территории Украины российская армия применила авиабомбу ФАБ-3000 по подземному объекту украинских вооружённых сил, расположенному на территории машиностроительного завода в Херсоне. Об этом сообщают военные источники и эксперты, отслеживающие ход конфликта.

Трёхтонный боеприпас был направлен по заглубленной цели. По оценкам военных аналитиков, удар мог быть нанесён по подземному складу боеприпасов. Бомбы подобного класса создаются специально для поражения укреплённых объектов: их масса и кинетическая энергия позволяют пробивать железобетонные конструкции, а взрыватели замедленного действия обеспечивают подрыв внутри защищённого пространства. При наличии разветвлённой системы тоннелей и переходов взрывная волна способна вызывать обрушение конструкций на нижних уровнях.

Параллельно на донецком направлении разворачивается борьба за Константиновку. Штурмовые подразделения группировки войск «Юг» планомерно выдавливают противника из района железнодорожного вокзала. По имеющимся данным, большая часть города уже находится под контролем российской армии. Оставшийся гарнизон ВСУ оказался в окружении, что существенно затрудняет его снабжение, ротацию и эвакуацию.

Командир 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола» Роман Худяков сообщил в интервью aif.ru, что в радиоперехватах регулярно фиксируется польская и английская речь. По его словам, среди обороняющихся присутствует значительное число иностранных бойцов — выходцев из европейских стран и США. Часть наёмников уже уничтожена в ходе боёв. Полное освобождение города, по прогнозу комбрига, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев — противник пока сохраняет организованное сопротивление.

Официальная сводка Министерства обороны России фиксирует существенные потери украинской стороны за прошедшую неделю: подразделения группировки «Юг» поразили 13 бригад ВСУ, в том числе морскую пехоту и спецподразделения. Суммарные потери противника превысили 1045 человек личного состава. Кроме того, уничтожены 131 единица боевой техники, 25 артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной борьбы и 45 складов с боеприпасами.

На других участках фронта российские беспилотники в течение суток наносили удары по военной инфраструктуре в Одесской, Харьковской, Черниговской, Житомирской и Днепропетровской областях. По объектам ВСУ в Киеве были запущены беспилотники типа «Герань-5».

Отдельного внимания заслуживает ситуация на славянском направлении. Министерство обороны России сообщило о полном установлении контроля над населённым пунктом Диброва. Это позволяет перерезать трассу Е-40, по которой осуществлялось снабжение украинского гарнизона в Славянске. Взятие Дибровы замыкает дугу вокруг Николаевки — населённого пункта на левом берегу канала Северский Донец — Донбасс. В случае продвижения через Николаевку российские подразделения получат возможность выйти к восточным окраинам Славянска, используя уцелевшие мостовые переправы для переброски пехоты и техники.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru