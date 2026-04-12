Зеленский внезапно обратился к Путину: Очередной замкнутый круг

13:02, 12 апр 2026

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI вновь выступил с предложением о прямой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Фрагменты беседы распространились в интернете накануне. Об этом сообщает Mash.

Зеленский обозначил готовность провести переговоры на любой площадке, исключив из возможных вариантов российскую столицу. Одновременно он очертил границы допустимой повестки: вопрос о передаче Донбасса России, по его словам, не подлежит обсуждению. Украинский президент пояснил, что отступление с этих территорий способно спровоцировать внутренний раскол в стране и открыть российским войскам путь к Харькову и другим крупным городам.

В том же интервью Зеленский выразил уверенность в скором возвращении американских санкций против России. Он также подчеркнул, что считает себя одним из немногих политиков, способных говорить с президентом США Дональдом Трампом откровенно, в том числе в случае несогласия. Факт доверия Трампа к Путину Зеленский охарактеризовал как проблему.

При этом ранее сам Трамп публично заявлял, что переговоры с российской стороной даются ему значительно легче, чем контакты с Киевом. Американский лидер указывал, что именно отказ Зеленского приехать в Москву тормозит урегулирование конфликта.

Российская сторона настаивает на том, что переговоры ради самого факта переговоров лишены смысла. В Москве полагают необходимым предварительно достичь конкретных результатов на уровне переговорщиков — в частности, добиться отвода украинских войск из Донбасса, без чего мирное урегулирование, по российской позиции, невозможно.

Дополнительным препятствием остаётся вопрос легитимности. Президентские полномочия Зеленского истекли более двух лет назад, а очередные выборы на Украине до сих пор не назначены. Это обстоятельство, согласно российской позиции, лишает его права подписывать какие-либо международные соглашения.

На этом фоне под вопросом остаётся и соблюдение пасхального перемирия, объявленного российской стороной и формально поддержанного Киевом: возможность провокаций украинской стороной не исключается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru