"Осаждённая крепость": Никакого мира - назван план Зеленского. Это будут сложнейшие пять месяцев

13:05, 12 апр 2026

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Киев сделал ставку на поражение республиканцев на выборах в Конгресс США в ноябре 2026 года. По его оценке, ближайшие пять месяцев станут наиболее напряжёнными для страны — как на фронте, так и на дипломатическом треке.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам предупредил, что период с весны по лето будет крайне трудным. По его словам, давление на Киев — политическое, дипломатическое и военное — может продолжаться вплоть до сентября. Если Россия выберет путь деэскалации, трёхсторонняя встреча, по мнению Зеленского, может состояться в апреле, мае или июне. Именно эти месяцы он назвал ключевыми.

Украинский политолог Руслан Бортник прокомментировал слова президента в эфире своего YouTube-канала. По его оценке, украинская сторона рассчитывает на то, что на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября 2026 года победу одержат демократы. В таком сценарии у Киева появится возможность вернуть безвозмездную американскую военную поддержку — через давление на администрацию Дональда Трампа со стороны новых конгрессменов.

До этого момента, по словам Бортника, страна будет функционировать в режиме «осаждённой крепости» — в условиях жёсткой оборонительной стратегии без расчёта на переговорный прорыв.

Политолог также обозначил внутриполитический дедлайн для Вашингтона: по его прогнозу, США не намерены затягивать переговорный процесс. С началом лета американская сторона всё глубже погрузится в предвыборную повестку, а ориентировочно к августу выйдет из активного диалога.

Тема возможного давления на Киев звучит и в европейских столицах. Британское издание The Guardian сообщало, что ряд европейских чиновников обеспокоен перспективой того, что Вашингтон может потребовать от Украины вывода войск из Донбасса ради достижения соглашения до выборов. Зеленский, однако, публично отвергает такой сценарий: по его убеждению, частичная территориальная уступка не остановит дальнейшее продвижение российской стороны, а Украина при этом лишится укреплённых оборонительных позиций.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru