Страшно будет всем: Вассерман сказал, что ждёт Россию

13:10, 12 апр 2026

Эрудит и политический комментатор Анатолий Вассерман оценил возможные последствия затяжного военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана — для мировой экономики, продовольственной безопасности и России в частности.

Военное противостояние между США, Израилем и Ираном продолжается уже более месяца. Конца конфликту не видно, несмотря на заявления американской стороны об успехах. Политический комментатор и эрудит Анатолий Вассерман в интервью «МК» изложил своё видение того, чем происходящее грозит России и остальному миру.

По мнению Вассермана, ситуация уже оказывает ощутимое влияние на глобальные рынки. В первую очередь речь идёт о нехватке минеральных удобрений — особенно азотных. Это, по его оценке, способно привести к существенному снижению урожайности сельскохозяйственных культур по всему миру.

Краткосрочно Россия извлекает экономическую выгоду из роста цен на нефть и газ, вызванного нестабильностью на Ближнем Востоке. Однако в долгосрочной перспективе, считает эксперт, энергетический и продовольственный кризис способен резко сократить объёмы мирового производства. Для России затяжной мировой продовольственный кризис в итоге окажется крайне невыгодным.

Депутат Государственной думы и экономист Михаил Делягин ранее также охарактеризовал положение США как ловушку, из которой американской стороне не удастся выбраться без потерь. Вассерман, в свою очередь, не исключает воздействия третьей силы на ход конфликта и предупреждает о трагических последствиях ускорившегося распада международного порядка.

Схожую позицию занимает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, США не способны выйти из кризиса без серьёзного ущерба. При этом ключевые геополитические противники Вашингтона остаются в стороне от происходящего, наблюдая за развитием ситуации.

Давление Израиля на американское руководство, по оценке Вассермана, остаётся значительным и направлено на продолжение и усиление военных действий. Перспективы деэскалации на данный момент неочевидны.

«По мне, так чем скорее закончится нынешний ближневосточный кризис и чем скорее будут наказаны виновные, тем лучше», — резюмировал Вассерман.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru