США преподнесли Путину неожиданный подарок. Украина бьётся в истерике: "Тяжелейший стратегический удар"

13:14, 12 апр 2026

Американское издание The Atlantic проанализировало, как военная операция США против Ирана сказывается на позициях России и Украины в продолжающемся конфликте.

Действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке обернулись неожиданной выгодой для России и осложнили положение Украины — к такому выводу приходит издание The Atlantic в своём материале, опубликованном на фоне продолжающейся военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана.

По оценке издания, европейские союзники США оказались в проигрышной позиции. Война с Ираном приносит России ощутимые дивиденды — как финансовые, так и моральные, — тогда как Украина несёт от неё прямой ущерб. Москва фиксирует неожиданное пополнение бюджета за счёт роста нефтяных котировок, вызванного нестабильностью в регионе. Одновременно государства Персидского залива активно расходуют американские запасы зенитных перехватчиков — именно тех средств противовоздушной обороны, которых добивается Киев.

Решение Трампа об отмене санкций против российской нефти, принятое вопреки возражениям Германии, Франции, Великобритании, Японии, Канады и Евросоюза, по мнению авторов материала, обнажило степень безразличия Вашингтона к позиции европейских партнёров.

Тем временем вопрос о целях операции остаётся открытым. Официальный представитель турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу A Haber указал, что международное сообщество ждёт от США внятных объяснений относительно стратегии и её последствий для стабильности в регионе. По его словам, эти вопросы становятся всё острее, однако чёткого ответа на них до сих пор нет.

В понедельник Трамп заявил, что целью операции не являлась смена власти в Иране. Однако, как отмечает The Atlantic, американская и израильская стороны уже не скрывают заинтересованности именно в таком исходе.

Удары по иранской территории, включая Тегеран, США и Израиль начали наносить 28 февраля. Поводом было названо превентивное реагирование на угрозу, связанную с ядерной программой Тегерана. Иран ответил ударами по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Поступают сведения о разрушениях и жертвах среди гражданского населения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru