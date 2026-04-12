Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

США преподнесли Путину неожиданный подарок. Украина бьётся в истерике: "Тяжелейший стратегический удар"

13:14, 12 апр 2026

Американское издание The Atlantic проанализировало, как военная операция США против Ирана сказывается на позициях России и Украины в продолжающемся конфликте.

Действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке обернулись неожиданной выгодой для России и осложнили положение Украины — к такому выводу приходит издание The Atlantic в своём материале, опубликованном на фоне продолжающейся военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана.

По оценке издания, европейские союзники США оказались в проигрышной позиции. Война с Ираном приносит России ощутимые дивиденды — как финансовые, так и моральные, — тогда как Украина несёт от неё прямой ущерб. Москва фиксирует неожиданное пополнение бюджета за счёт роста нефтяных котировок, вызванного нестабильностью в регионе. Одновременно государства Персидского залива активно расходуют американские запасы зенитных перехватчиков — именно тех средств противовоздушной обороны, которых добивается Киев.

Решение Трампа об отмене санкций против российской нефти, принятое вопреки возражениям Германии, Франции, Великобритании, Японии, Канады и Евросоюза, по мнению авторов материала, обнажило степень безразличия Вашингтона к позиции европейских партнёров.

Тем временем вопрос о целях операции остаётся открытым. Официальный представитель турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу A Haber указал, что международное сообщество ждёт от США внятных объяснений относительно стратегии и её последствий для стабильности в регионе. По его словам, эти вопросы становятся всё острее, однако чёткого ответа на них до сих пор нет.

В понедельник Трамп заявил, что целью операции не являлась смена власти в Иране. Однако, как отмечает The Atlantic, американская и израильская стороны уже не скрывают заинтересованности именно в таком исходе.

Удары по иранской территории, включая Тегеран, США и Израиль начали наносить 28 февраля. Поводом было названо превентивное реагирование на угрозу, связанную с ядерной программой Тегерана. Иран ответил ударами по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Поступают сведения о разрушениях и жертвах среди гражданского населения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен