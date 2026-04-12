Всем хана! Иран ударит так, что США мало не покажется: "Это будет настоящая бойня"

13:16, 12 апр 2026

Американский военный аналитик Скотт Риттер исключил возможность наземного вторжения США в Иран, назвав планы по захвату острова Харк нереалистичными. Тем временем Тегеран передал посредникам свой ответ на американские предложения о прекращении огня.

Американские наземные силы не войдут на территорию Ирана — страны, которая выстраивала оборонительную систему на протяжении двух десятилетий. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале. По его словам, иранская сторона действует строго в соответствии с заранее разработанным планом, тогда как Вашингтон вынужден лишь реагировать на происходящее.

Риттер допустил возможность отдельных рейдов, однако поставил под сомнение их целесообразность. По его словам, подобная операция могла бы иметь смысл лишь при наличии конкретной и весомой цели — например, возможности изъять значительную часть иранских запасов обогащенного урана. В противном случае любое проникновение грозит полным уничтожением участвующих в нём сил.

Отдельно аналитик остановился на широко обсуждаемых в политических и медийных кругах планах по захвату иранского острова Харк. По его оценке, подобный сценарий лишён оснований: США не располагают необходимой информацией об острове, тогда как иранские военные знают о нём всё. Остров имеет низкий и открытый рельеф, что делает его крайне уязвимым. Любая попытка захвата, по словам Риттера, обернулась бы катастрофой для атакующей стороны.

На дипломатическом направлении также наблюдается напряжённость. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи сообщил, что Тегеран подготовил и направил посредникам официальный ответ на предложения о прекращении огня. Американский план, переданный через Пакистан и ряд других государств, иранская сторона охарактеризовала как чрезмерный и лишённый логики. В ответ Иран сформулировал собственный перечень условий, опираясь на национальные интересы страны, — об этом Бакаи сообщил со ссылкой на агентство IRNA.

При этом дипломат особо подчеркнул: передача ответа не означает готовности к уступкам. По его словам, иранский народ имеет негативный исторический опыт переговоров с американской стороной, а любые переговоры, сопровождаемые ультиматумами и угрозами военных действий, принципиально несовместимы с дипломатией.

Контекст переговоров остаётся противоречивым. В конце марта президент США Дональд Трамп заявлял о прогрессе в диалоге с Ираном, утверждая, что Тегеран согласился с большинством из пятнадцати пунктов американского мирного плана. Однако на прошлой неделе, по данным агентства Fars, Иран отклонил предложение о 48-часовом перемирии. Активизацию дипломатических усилий Вашингтона источники агентства связали с сообщениями об ударе по американскому военному складу в Кувейте.

6 апреля Трамп заявил о возможности заключения сделки с Ираном в течение ближайших часов, ранее установив Тегерану срок в 48 часов для достижения договорённостей или открытия Ормузского пролива.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru