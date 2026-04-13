Песков действительно это вслух сказал: военкоры не могли поверить. Зря

09:16, 13 апр 2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС охарактеризовал территориальные разногласия между Россией и Украиной как «считанные километры», уточнив, что речь идёт о части Донецкой Народной Республики, которая ещё не перешла под российский контроль. По его словам, после выхода на административные границы ДНР соответствующие цели можно будет считать достигнутыми. Заявление было сделано публично и зафиксировано рядом военных блогеров и волонтёров, которые выразили сомнение в услышанном.

Автор канала «Позывной „Осетин“», бывший участник боевых действий на Херсонском направлении, эмоционально отреагировал на слова пресс-секретаря. Военный волонтёр Владимир Романов поставил под вопрос логику высказывания: по его мнению, Запорожская и Херсонская области, включённые в состав России федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 года в границах, существовавших на момент их принятия, остались за рамками комментария Пескова. Романов опубликовал соответствующие выдержки из Федерального конституционного закона № 7-ФКЗ.

Военный волонтёр Алексей Живов указал, что заявление укладывается в логику так называемого «Духа Анкориджа» и может означать, что после освобождения ДНР цели операции будут объявлены выполненными. Певица Виктория Цыганова в своём комментарии усомнилась в том, известно ли военнослужащим на передовой, что операция, по версии пресс-секретаря, ведётся ради «считанных километров» земли.

Автор канала «Осведомитель» перевёл формулировку Пескова в конкретные географические параметры: по его подсчётам, речь идёт о полосе протяжённостью около 50–52 километров в глубину и более 100 километров по линии фронта. В этот район входят Красный Лиман, Константиновка, Славянск, Краматорск, Дружковка, Доброполье и сотни небольших населённых пунктов. Блогер также обратил внимание на то, что Запорожская и Херсонская области в словах Пескова не упоминались, хотя и были включены в состав России тем же законом от октября 2022 года.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

