Бах, и всё: На Украине есть "жирная" цель. Ударим? Комбат Ходаковский не выдержал: "вызывает чувство горечи"

09:20, 13 апр 2026

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что нехватка современных решений в области связи и спутниковых технологий остаётся одним из наиболее острых вызовов для армии. Об этом комбат написал в своём Telegram-канале.

Ходаковский обозначил технологии как основу для выполнения боевых задач. По его словам, всё в конечном счёте сводится к уровню развития высокотехнологичной базы. Отдельно он остановился на теме реактивных двигателей, технология производства которых досталась России в наследство и, по его оценке, до сих пор не в полной мере воспроизводится ведущими мировыми державами. Комбат отметил, что это наследие было сохранено практически случайно, что вызывает у него не гордость, а горечь.

Среди наиболее острых проблем Ходаковский выделил связь. По его словам, именно она обеспечивает передачу всех типов данных — как в управлении войсками, так и в работе беспилотных систем. В условиях нехватки специалистов и ресурсов связь неизменно оказывается в числе первостепенных трудностей.

Применительно к беспилотникам комбат указал на проблему управления по каналам связи и передачи фото- и видеоматериалов. По его словам, речь идёт о разведке, корректировке огня и наведении барражирующих боеприпасов. Даже беспилотники, летящие по заранее заданным координатам, вынуждены с помощью связи сверяться с космосом для уточнения местоположения.

Говоря об отставании российских спутников по качеству, Ходаковский указал, что причина не сводится к хищениям. По его словам, на протяжении десятилетий технологический потенциал страны утекал за рубеж и оказывался на службе у тех, кто был готов его ценить.

В заключение комбат предостерёг от двух крайностей: ослабления давления на проблему, которое приведёт к деградации имеющихся возможностей, и чрезмерного сужения её трактовки, при котором вместо поиска стратегических решений продолжается поиск виноватых.

Ранее политик Олег Царёв высказался об ударах по дата-центрам в Киеве, назвав их значимой целью. По его словам, уничтожение таких объектов способно нарушить коммуникацию и государственное управление противника, поскольку в них сосредоточены телевещание, интернет-инфраструктура и государственные реестры.

Песков действительно это вслух сказал: военкоры не могли поверить. Зря

Песков действительно это вслух сказал: военкоры не могли поверить. Зря
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
А теперь о главной проблеме СВО. Комбат Ходаковский не стал скрывать: "Не только "деньги разворовали"
Россия/мир
А теперь о главной проблеме СВО. Комбат Ходаковский не стал скрывать: "Не только "деньги разворовали"
Комбат Ходаковский рассказал, как Китай работает против интересов России в СВО
Россия/мир
Комбат Ходаковский рассказал, как Китай работает против интересов России в СВО
Без суровой правды не обойтись: в «АХМАТе» прояснили ситуацию с массовой сдачей в плен — есть случаи, но пир на хуторе устраивать рано
Россия/мир
Без суровой правды не обойтись: в «АХМАТе» прояснили ситуацию с массовой сдачей в плен — есть случаи, но пир на хуторе устраивать рано
Российская авиация уничтожила ФАБом командный пункт ВСУ в Курской области
Россия/мир
Российская авиация уничтожила ФАБом командный пункт ВСУ в Курской области


