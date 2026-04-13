24 секунды, изменившие всё: Жириновский сказал, как будет

09:37, 13 апр 2026

Старые высказывания политика о ядерном конфликте и обвале мировой экономики набирают просмотры после заявлений израильских и американских СМИ о возможных ударах по Ирану.

В интернете вновь распространяются архивные видеозаписи с прогнозами Владимира Жириновского о ситуации на Ближнем Востоке. Поводом стала эскалация в регионе и ряд публикаций в западных изданиях о возможных военных сценариях с участием Израиля, США и Ирана.

В одном из роликов, который активно тиражируется сейчас, Жириновский описывал возможное развитие конфликта между Израилем и Ираном. По его словам, Израиль нанесёт удары по объектам, на которых, по его данным, ведётся обогащение урана или производство ядерных зарядов. Тегеран, по оценке политика, ответит незамедлительно, после чего к противостоянию подключится Запад.

Особое внимание пользователи уделяют 24-секундному фрагменту, в котором Жириновский описывал цепочку возможных последствий. В нём политик говорил об ядерном ударе Израиля по Ирану, ответных действиях Тегерана против Саудовской Аравии, перекрытии Ормузского пролива, росте нефтяных цен до 400 долларов за баррель и последующем обрушении экономик Евросоюза и Китая.

На фоне этих записей в медиапространстве появились конкретные публикации. Израильский журналист Шимон Риклин в эфире телеканала Channel 14 высказался о применении нейтронной бомбы против Ирана. Издание Wall Street Journal сообщило, что Израиль обратился к США с просьбой разрешить атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана с целью нанесения экономического ущерба. Издание The American Conservative указало, что американская сторона рассматривает ядерный вариант как способ преодоления стратегического тупика.

Иранский дипломат Мохаммед Сафа заявил о наличии данных, указывающих на возможную подготовку США к применению тактического ядерного оружия против объектов в Натанзе и Фордо. Именно это заявление, по оценке наблюдателей, дополнительно усилило интерес к архивным высказываниям Жириновского.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru