Трамп внезапно ударил по Китаю: "Пекин вынужденно вступает в войну". Тотальная катастрофа – США нанесли немыслимый удар во время "перемирия"

09:43, 13 апр 2026

Американская делегация вернулась из Пакистана без договорённостей. Вашингтон объявил о блокировании судоходства через Ормузский пролив и ввёл угрозу заградительных тарифов против стран, торгующих с Тегераном. Тегеран предупредил об ответных мерах. Аналитики фиксируют риск прямого столкновения интересов США и Китая.

Переговоры между представителями США и Ирана, состоявшиеся в Исламабаде, завершились без каких-либо договорённостей. Американская делегация возвращается в Вашингтон с пустыми руками. Об этом 13 апреля сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Вслед за этим президент Дональд Трамп объявил о введении морской блокады Ормузского пролива и пригрозил 50-процентными пошлинами странам, продолжающим экономические связи с Ираном, включая Китай. Тегеран в ответ предупредил о готовности атаковать американские военные суда. Ситуацию отслеживает Mash.

Переговоры в столице Пакистана, по имеющимся данным, зашли в тупик по вопросу ядерной программы Ирана. Согласно информации издания Axios, американская сторона выдвинула требование о полном прекращении иранского обогащения урана. Тегеран отверг это условие. Помимо этого, по ряду источников, стороны не смогли договориться и по вопросу режима судоходства через Ормузский пролив — Вашингтон добивался его открытия, однако и здесь получил отказ.

После того как переговоры зашли в тупик, Трамп объявил о переходе к иным методам давления. С 17:00 по московскому времени 13 апреля Военно-морские силы США приступают к задержанию судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Кроме того, американская сторона заявила о намерении выявлять и перехватывать в международных водах суда, уплатившие Ирану сборы за проход через пролив, а также приступить к уничтожению иранских минных заграждений в акватории Ормуза.

«С этого момента ВМС США начинают процесс блокирования любых судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива. Я также поручил нашим ВМС выявлять и перехватывать каждое судно в международных водах, которое уплатило пошлину Ирану. Никто, кто уплачивает незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море», — заявил Трамп.

Президент США также назвал действия Тегерана «мировым вымогательством» и обвинил иранскую сторону в невыполнении ранее данных обязательств по открытию судоходного коридора. По его словам, Иран в одностороннем порядке установил режим сборов за проход, ссылаясь на предполагаемое минирование акватории.

Иранская сторона ответила незамедлительно. Корпус стражей исламской революции заявил, что расценит приближение американских военных кораблей к Ормузскому проливу как нарушение режима прекращения огня и оставляет за собой право атаковать суда ВМС США.

Отдельный блок заявлений Трампа касался Китая. Президент США объявил о введении 50-процентных пошлин против государств, продолжающих поставки продукции в Иран. Китай был прямо упомянут в числе таких стран. Помимо этого, Трамп допустил, что Пекин мог поставлять Тегерану переносные зенитные ракетные комплексы, хотя и оговорился, что не во всех случаях доверяет подобным сообщениям. Ряд аналитиков, в том числе китаевед Николай Вавилов, охарактеризовали эти действия как фактическое начало нефтяной блокады Китая.

«Трамп начал нефтяную блокаду Китая», — написал Вавилов.

Угроза задержания китайских судов в случае их следования через Ормузский пролив порождает принципиально новый уровень напряжённости. Речь идёт не только об экономическом давлении, но и о возможных прямых инцидентах с участием кораблей КНР. Ряд экспертов в этой связи указывает, что Пекин вряд ли ограничится дипломатическими нотами в случае, если его торговый флот окажется под угрозой перехвата или силового задержания.

Иранские информационные ресурсы между тем сообщили о том, что иранские военно-транспортные самолёты возобновили рейсы в Китай, предположительно для получения военных грузов. Параллельно мониторинговые ресурсы зафиксировали интенсивные полёты американских военно-транспортных самолётов C-17 с доставкой боеприпасов на базы в регионе Ближнего Востока. Израильские телеканалы со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщили о возможном возобновлении ударов по иранской территории.

На этом фоне газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трамп рассматривает варианты военных действий против Ирана, включая нанесение ограниченных ударов. Вариант полномасштабной бомбардировочной кампании также изучается, однако, по оценкам источников издания, признаётся маловероятным ввиду риска дестабилизации региона и перерастания конфликта в затяжное противостояние.

Сам Трамп в разговоре с журналистами дал собственную оценку текущей военной обстановке. По его словам, иранские военно-морские силы фактически прекратили существование: «Их военная машина уничтожена. Весь их флот находится под водой. 158 кораблей уничтожено. Их военно-морской флот исчез. Большинство их минных заградителей уничтожено». Он также сообщил, что блокада вступит в силу на следующий день в 10 часов утра.

Обосновывая необходимость блокирования пролива, Трамп указал на то, что многочисленные суда направляются в регион с целью загрузки нефтью: «Пока они пользуются нами. У нас больше нефти благодаря принципу „бури, детка, бури“. У нас больше нефти, чем у России и Саудовской Аравии вместе взятых».

Союзники США по НАТО в сложившейся ситуации заняли дистанцированную позицию. Великобритания и Австралия отказались присоединиться к американским действиям в зоне Ормуза. Трамп выразил разочарование позицией альянса: «Я очень разочарован в НАТО. Их не было рядом с нами. Мы заплатили триллионы долларов за НАТО, а их не было рядом с нами».

По итогам объявления о блокаде стоимость нефти марки Brent выросла на 8,5 процента. Ситуация продолжает развиваться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru