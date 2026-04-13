Таежные тропы ядерного щита: Как Россия одним маневром в Сибири заставила НАТО призадуматься

09:48, 13 апр 2026

В начале апреля в сибирской тайге состоялись учения с подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс». Об этом сообщило российское военное ведомство. Несмотря на плановый характер манёвров, они привлекли широкое внимание западных изданий и аналитиков, расценивших происходящее как демонстрацию стратегического потенциала России.

Колонны тяжёлых многоосных машин с межконтинентальными ракетами на борту вышли на маршруты боевого патрулирования. Расчёты отрабатывали рассредоточение, смену позиций, передвижение по бездорожью и маскировку. Пусковые установки покидали защищённые позиции и уходили в лесной массив, используя рельеф местности, погодные условия и тёмное время суток. Воздушное прикрытие колонн обеспечивали беспилотные летательные аппараты, формируя защитный контур от возможных диверсий.

Британские издания отреагировали оперативно. Основное внимание в их публикациях уделялось не столько самому факту учений, сколько их визуальному и технологическому измерению. Ночные кадры движения пусковых установок по заснеженной тайге произвели заметное впечатление на западную аудиторию. Однако ключевую тревогу вызвало сочетание трёх характеристик комплекса: мобильности, скрытности и ядерного потенциала.

В отличие от шахтных ракет, «Ярс» не привязан к фиксированной точке на местности — он постоянно меняет позиции. Это принципиально осложняет задачу его обнаружения и гарантированного поражения в ходе первого удара. Дополнительную сложность для потенциального противника создают разделяющиеся боевые блоки с индивидуальным наведением, а также бортовые системы преодоления противоракетной обороны — включая ложные цели и манёвренные возможности ракеты в полёте.

Западные аналитики обратили внимание и на политический контекст. Учения прошли на фоне нарастающих разногласий внутри Североатлантического альянса и жёстких публичных заявлений американского руководства. В этих условиях манёвры с «Ярсами» были интерпретированы как свидетельство того, что Россия продолжает развивать потенциал стратегического сдерживания вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры. Дополнительным контекстом послужили сообщения о ситуации на фронте и заявления российского военного ведомства о достижении ряда оперативных целей.

Сам комплекс «Ярс» является результатом глубокой модернизации предшествующих разработок. Он создан на базе «Тополя-М», однако получил качественно новые боевые возможности — прежде всего оснащение разделяющейся головной частью с несколькими боевыми блоками индивидуального наведения. Первый успешный испытательный пуск был проведён в 2007 году, после чего комплекс поступил на вооружение и стал одним из основных элементов наземной составляющей российской ядерной триады.

«Ярс» представляет собой не отдельную ракету, а разветвлённую систему, включающую десятки единиц техники обеспечения. В состав походного ордера входят командные пункты, машины жизнеобеспечения, противодиверсионные комплексы и средства разминирования. Машина «Тайфун-М» способна выявлять диверсантов на значительном удалении от колонны, а комплекс «Листва» нейтрализует минную угрозу с помощью электромагнитного излучения. Для введения в заблуждение спутниковой разведки противника используются ложные колонны с макетами ракетных установок.

Технические характеристики комплекса дополняют общую картину. Ракета длиной около 20 метров и массой порядка 50 тонн способна поражать цели на дальности до 12 тысяч километров. Скорость полёта достигает гиперзвуковых значений — около 25 числа Маха. Каждый боевой блок несёт заряд мощностью в сотни килотонн. Применение твёрдотопливного двигателя обеспечивает минимальное время подготовки к пуску.

Согласно официальной военной доктрине, «Ярс» создавался как инструмент ответного удара, а не превентивной атаки. Его назначение — гарантировать возможность ответных действий даже в случае, если противник нанесёт удар первым. Высокая мобильность делает полное уничтожение комплекса практически невыполнимой задачей, тем самым поддерживая принцип неотвратимости ответного удара, на котором строится концепция ядерного сдерживания.

Сибирские учения не сопровождались громкими публичными заявлениями, однако именно это обстоятельство, по мнению западных аналитиков, лишь усилило их эффект. Россия продемонстрировала, что мобильная составляющая её ядерного щита продолжает функционировать в штатном режиме — перемещаясь, адаптируясь и сохраняя боеготовность в условиях, существенно затрудняющих обнаружение и нейтрализацию комплексов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru