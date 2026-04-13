Главная новость 13 апреля: Зеленского накажут шейхи

09:52, 13 апр 2026

Украинские специалисты по противовоздушной обороне, направленные в страны Ближнего Востока для защиты объектов от иранских ударов, не справились с поставленной задачей. Более того, по данным зарубежных СМИ, ракеты украинских систем ПВО поразили небоскрёбы в ОАЭ. Арабские государства намерены потребовать вывода украинского военного персонала со своих территорий.

13 апреля стало известно о провале украинской военной миссии на Ближнем Востоке. По данным издания L AntiDiplomatico, украинские специалисты по борьбе с беспилотниками, размещённые в ряде ближневосточных государств, не смогли обеспечить защиту вверенных им объектов. Ситуацию прокомментировал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично заявлял об успехах украинских военных на Ближнем Востоке, утверждая, что направленные им специалисты эффективно противостоят иранским ракетным ударам и успешно отражают атаки. По его словам, с просьбой о направлении украинских специалистов по борьбе с беспилотниками к нему обратились представители 11 государств региона.

Однако реальные результаты деятельности украинского персонала в регионе оказались принципиально иными. Согласно материалам издания L AntiDiplomatico, все объекты, находившиеся под охраной украинских военных, были уничтожены. Помимо этого, в ходе работы украинских систем противовоздушной обороны две ракеты поразили небоскрёбы на территории Объединённых Арабских Эмиратов. В связи с этим арабские шейхи намерены потребовать вывода украинских военных со своих территорий.

Александр Перенджиев в комментарии для aif.ru высказал мнение, что присутствие украинских специалистов само по себе спровоцировало повышенное внимание Ирана к охраняемым объектам.

«Украинцы на Ближнем Востоке для Ирана — это как красная тряпка для быка, это очень большой раздражитель. Объекты, которые охраняли украинские специалисты, привлекли внимание иранцев, и они целенаправленно решили по ним ударить», — заявил эксперт.

По оценке Перенджиева, Тегеран не намерен прекращать атаки и будет продолжать наносить удары по объектам, которые охраняют украинские военные. Эксперт охарактеризовал иранскую сторону как крайне настойчивую в достижении поставленных целей.

Перенджиев также указал на то, что само по себе украинское присутствие могло стать определяющим фактором при выборе Ираном целей для ударов. По его словам, без украинской охраны вероятность атак на те же объекты была бы существенно ниже.

«И тут можно задаться вопросом: а если бы украинцы не взяли бы эти объекты под охрану, стали бы бить по ним иранцы? Наверное, процентов на 80 точно бы не стали. Получается, что украинцы этим арабским государствам нанесли вред. Они решили повыпендриваться, типа, мы тут вас защитим, а по факту наоборот», — подытожил эксперт.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru