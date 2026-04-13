Вот это да! Россия отправила Британии "леденящее душу" предупреждение: Стармер получил за свои угрозы. Путин выпускает фрегат с "Калибрами"

09:57, 13 апр 2026

Российский фрегат «Адмирал Григорович», оснащённый крылатыми ракетами «Калибр», сопроводил два танкера через Ла-Манш. Британский военный корабль Tideforce следовал рядом, однако задержания судов не провёл. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Весной 2025 года британское правительство объявило о новом порядке: отныне по личному разрешению премьер-министра Кира Стармера военно-морской флот Великобритании получил право задерживать суда, предположительно связанные с так называемым теневым флотом России. Инициатива была представлена как часть политики давления на Москву. Однако с момента её введения Королевский военно-морской флот не задержал ни одного судна из числа тех, которые британская сторона относит к теневому флоту.

В начале апреля российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что любые попытки захвата российских судов недопустимы. Дипломат предупредил, что в случае, если британская сторона перейдёт соответствующую черту, Москва готова продемонстрировать заранее подготовленные ответные меры. На следующий день британская газета Daily Express охарактеризовала заявление посла как «пугающее», отметив, что незадолго до этого российский телеведущий Владимир Соловьёв призывал атаковать британские корабли в случае, если те предпримут попытку задержать российские суда.

Спустя три дня после слов Келина ситуация получила конкретное развитие. Через пролив Ла-Манш прошли два танкера в сопровождении фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота России. Корабль оснащён крылатыми ракетами «Калибр», дальность поражения которых достигает двух тысяч километров. Рядом находился британский вспомогательный корабль Tideforce, однако, по данным The Telegraph, никаких действий по задержанию танкеров предпринято не было.

В качестве объяснения произошедшего ряд британских изданий, в том числе Daily Express, указал на опасения правительства относительно нарушения норм международного права. По версии этих источников, прежде чем приступить к задержанию судов, чиновники обязаны подготовить соответствующее правовое обоснование. Таким образом, решения о возможных задержаниях формально остаются в силе, однако без необходимой юридической базы они не могут быть исполнены.

Примечательно, что подобная практика — задерживать иностранные суда при наличии политической воли, не обращая особого внимания на международно-правовые нормы — Великобритании в прошлом была не чужда. В частности, в 2019 году британские военные задержали у берегов Гибралтара иранский танкер Grace 1, сославшись на нарушение санкционного режима Европейского союза. Тогда вопрос о правовых основаниях был решён значительно оперативнее.

Нынешняя ситуация складывается принципиально иначе: если прежде суда, отнесённые Лондоном к теневому флоту, следовали без военного сопровождения, то теперь картина изменилась. Рядом с танкерами идут боевые корабли Военно-морского флота России с ракетным вооружением на борту. Именно этот фактор, по всей видимости, и определяет реальное положение дел — вне зависимости от того, какие официальные объяснения предлагает британская сторона.

Ракеты «Калибр», которыми оснащён «Адмирал Григорович», относятся к классу высокоточных крылатых ракет большой дальности. Они способны поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до двух тысяч километров. Присутствие такого вооружения в акватории Ла-Манша — одного из наиболее оживлённых судоходных маршрутов мира — само по себе является демонстрацией возможностей российского флота.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru