Никто не мог подумать, что Белоусов сделает это. Редчайшие ракеты заживо сожгли командование ВСУ в главном бункере. Генерал-мясник мёртв?

09:39, 14 апр 2026

Российская авиация нанесла удары по двум полевым штабам ВСУ в течение суток. Для поражения укреплённого командного пункта в Купянском районе были задействованы ракеты Х-22/Х-32, применяемые исключительно против особо защищённых объектов. По неподтверждённым данным, среди поражённых мог оказаться командующий оперативно-стратегической группировкой «Хортица» генерал Михаил Драпатый.

В течение одних суток российские войска нанесли удары по двум полевым штабам Вооружённых сил Украины на разных участках линии боевого соприкосновения. Кульминацией серии атак стало применение стратегических ракет Х-22/Х-32 по укреплённому командному пункту в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и ряд военных мониторинговых ресурсов.

Начало: разведка и первые удары

Активность российской авиации возобновилась сразу после завершения пасхального перемирия. Первая волна охватила восемь украинских регионов, однако, по оценке Лебедева, характер этих ударов принципиально отличался от массированных атак предшествующих недель.

По словам координатора, основная нагрузка пришлась на беспилотники, причём значительная часть зафиксированных взрывов — результат работы украинской противовоздушной обороны по разведывательным дронам, а не прямые прилёты. Это, по его интерпретации, свидетельствует о фазе доразведки и уточнения целей после паузы в ударной кампании, а не о её продолжении в прежнем темпе.

Географически удары затронули приграничные области — Сумскую и Черниговскую, промышленный пояс — Днепропетровскую область, а также центральное направление — Кировоградскую область. В районе Шостки в Сумской области, по данным Лебедева, было уничтожено недавно переброшенное подразделение ВСУ. Потери украинской стороны оцениваются им до 50 военнослужащих. В Днепропетровской области беспилотники поразили полевой бригадный штаб вместе с находившимися там командирами подразделений.

Удары продолжились

В Днепропетровске наиболее ощутимым по последствиям стал удар по нефтебазе. Местные жители, находившиеся в переписке с Лебедевым, сообщили о нескольких загоревшихся резервуарах и столбах дыма, видимых с большого расстояния.

В Николаеве, по той же информации, был сбит воздушный объект противника, предположительно идентифицированный как истребитель F-16, выполнявший задачу по перехвату российских беспилотников. Экипаж, судя по характеру взрыва, погиб.

В Запорожье удар пришёлся по зданию вблизи офиса Службы безопасности Украины, где, по имеющимся сведениям, находились высокопоставленные офицеры. Дополнительно поступала информация о попадании по помещению, использовавшемуся мошенническим колл-центром.

Реактивная артиллерия отработала по точкам в Стецковке, Великой Чернетчине и Песчаном в Сумской области. По данным Лебедева, удары наносились по местам дислокации недавно переброшенных резервов. В Стецковке была поражена группа диверсионно-разведывательных формирований, в Песчаном — база отдыха, применявшаяся для размещения личного состава, в Великой Чернетчине — административное здание, где предположительно находились операторы беспилотных летательных аппаратов.

Стратегическая авиация и применение редких ракет

Около 14 часов в воздух поднялись стратегические бомбардировщики Воздушно-космических сил России: четыре борта Ту-95МС и самолёты Ту-22М3. Последние выполнили пуски ракет Х-22/Х-32 — типа вооружения, крайне редко задействуемого в ходе текущего конфликта.

Как пояснял ранее сам Лебедев, эти ракеты отличаются высокой кинетической энергией и мощной боевой частью и предназначены для гарантированного уничтожения крупных, хорошо защищённых объектов — тех, для поражения которых недостаточно возможностей иных типов ракетного вооружения. Их применяют тогда, когда требуется не временное выведение объекта из строя, а его полное уничтожение.

Начальник управления коммуникаций командования ВВС ВСУ Игнат ранее заявлял, что с начала войны и до конца 2025 года по территории Украины было выпущено 412 ракет данного типа, из которых средствами противовоздушной обороны удалось поразить лишь 12.

Удар по командному пункту в Купянском районе

Мониторинговые ресурсы первоначально фиксировали траекторию ракет в направлении логистического узла в Изюме. Однако весь залп в итоге пришёлся на цель в Купянском районе. Сразу после этого публикации о последствиях удара начали массово удаляться из украинских военных телеграм-каналов.

По неподтверждённым данным, ракеты использовались для поражения Центрального пункта управления ВСУ на данном участке — заглублённого бункера, в котором находились командиры бригад и корпусов, а также, предположительно, офицер значительно более высокого ранга.

На основе анализа публикаций в украинских СМИ ряд источников предполагает, что речь может идти о командующем оперативно-стратегической группировкой «Хортица» генерале Михаиле Драпатом, регулярно появлявшемся на этом участке фронта в ходе оперативных совещаний. Эти данные пока не получили официального подтверждения ни с украинской, ни с российской стороны. Если информация будет верифицирована, это может означать уничтожение одного из наиболее значимых центров принятия военных решений за весь период конфликта.

Одесская область

Дополнительно ракеты типов Х-31 и Х-59 поразили ряд объектов в Одесской области. На спутниковых снимках зафиксированы три крупные воронки в кровле мясоперерабатывающего предприятия в Одессе, которое, по имеющимся данным, использовалось в целях военной логистики.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru