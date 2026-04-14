Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Зеленский не контролирует военных: Бунт отрицать уже не получится

09:43, 14 апр 2026

Несмотря на личные заверения Владимира Зеленского о соблюдении режима прекращения огня в пасхальные праздники, украинские вооружённые силы зафиксированно нарушили договорённости тысячи раз. Об этом сообщают Министерство обороны России и военный корреспондент Добровольческого Корпуса МО России Павел Кукушкин. В пасхальные выходные на территории боевых действий вступило в силу временное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский лично заявил о готовности украинской стороны соблюдать режим тишины и действовать исключительно по принципу зеркального реагирования. Российская армия, по данным Министерства обороны России, строго придерживалась взятых на себя обязательств, оставаясь на ранее занятых позициях.

Однако, согласно официальному пресс-релизу российского военного ведомства, в период действия перемирия было зафиксировано в общей сложности 6 558 его нарушений со стороны украинских вооружённых сил. В их числе — удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерийские обстрелы позиций российских военных, а также гражданских объектов в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило об отражении трёх атак ВСУ на запорожском направлении — из района населённого пункта Покровское в сторону Гая и Отрадного Днепропетровской области. Помимо этого, были пресечены пять попыток продвижения противника в районах населённых пунктов Кондратовка, Новая Сечь, Варачино Сумской области и Каленики Донецкой Народной Республики.

Военный корреспондент Добровольческого Корпуса МО России, автор телеграм-канала «Ты там был?» Павел Кукушкин в комментарии отметил, что перемирие не соблюдалось украинской стороной в полной мере, однако определённые изменения всё же наблюдались. По его словам, увеличилось число участков, где боевые действия действительно прекращались, что позволило работать эвакуационным группам с обеих сторон — для вывоза раненых и тел погибших. При этом, по данным корреспондента, украинские формирования использовали передышку для пополнения боеприпасов и провизии.

Кукушкин также уточнил, что в период перемирия удары наносились по Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областям, а также по Крыму. По его оценке, обстрелы затронули все приграничные зоны, однако вглубь российской территории удары не наносились.

Украинская сторона, в свою очередь, выдвинула встречные обвинения. Генеральный штаб ВСУ заявил о 2 299 нарушениях режима прекращения огня со стороны российских вооружённых сил, указав на штурмовые действия, артиллерийские обстрелы и применение дронов.

Отдельно военный корреспондент обратил внимание на характер нарушений с украинской стороны. По его словам, интенсивность ударов действительно снизилась по сравнению с обычными боевыми сутками, однако до полного выполнения договорённостей было далеко. Кукушкин высказал мнение, что подобная ситуация свидетельствует о том, что не все командиры на местах считали обязательным исполнение приказов политического руководства страны. По его словам, это касается прежде всего националистически ориентированных формирований, признанных в России запрещёнными организациями, которые, по оценке корреспондента, действуют в соответствии с собственными установками вне зависимости от распоряжений Киева.

Никто не мог подумать, что Белоусов сделает это. Редчайшие ракеты заживо сожгли командование ВСУ в главном бункере. Генерал-мясник мёртв?

Читайте также:

Никто не мог подумать, что Белоусов сделает это. Редчайшие ракеты заживо сожгли командование ВСУ в главном бункере. Генерал-мясник мёртв?
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Украина на пороге катастрофы. Зеленского зажали в "тиски": Китайцы не смогли смолчать и раскрыли план Киева по Пасхальному перемирию
Россия/мир
Украина на пороге катастрофы. Зеленского зажали в "тиски": Китайцы не смогли смолчать и раскрыли план Киева по Пасхальному перемирию
Зеленский признал ответственность за нападение на Курскую область — останавливаться он не собирается
Россия/мир
Зеленский признал ответственность за нападение на Курскую область — останавливаться он не собирается
Путин объявил новое перемирие в зоне СВО к 80-летию Победы
Россия/мир
Путин объявил новое перемирие в зоне СВО к 80-летию Победы
«Расплачиваться за курскую авантюру Украине еще придется сполна»: Полянский пригрозил Украине тяжелыми последствиями — цена за Курск будет огромной
Россия/мир
«Расплачиваться за курскую авантюру Украине еще придется сполна»: Полянский пригрозил Украине тяжелыми последствиями — цена за Курск будет огромной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен