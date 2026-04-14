09:43, 14 апр 2026

Несмотря на личные заверения Владимира Зеленского о соблюдении режима прекращения огня в пасхальные праздники, украинские вооружённые силы зафиксированно нарушили договорённости тысячи раз. Об этом сообщают Министерство обороны России и военный корреспондент Добровольческого Корпуса МО России Павел Кукушкин. В пасхальные выходные на территории боевых действий вступило в силу временное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский лично заявил о готовности украинской стороны соблюдать режим тишины и действовать исключительно по принципу зеркального реагирования. Российская армия, по данным Министерства обороны России, строго придерживалась взятых на себя обязательств, оставаясь на ранее занятых позициях.

Однако, согласно официальному пресс-релизу российского военного ведомства, в период действия перемирия было зафиксировано в общей сложности 6 558 его нарушений со стороны украинских вооружённых сил. В их числе — удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерийские обстрелы позиций российских военных, а также гражданских объектов в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило об отражении трёх атак ВСУ на запорожском направлении — из района населённого пункта Покровское в сторону Гая и Отрадного Днепропетровской области. Помимо этого, были пресечены пять попыток продвижения противника в районах населённых пунктов Кондратовка, Новая Сечь, Варачино Сумской области и Каленики Донецкой Народной Республики.

Военный корреспондент Добровольческого Корпуса МО России, автор телеграм-канала «Ты там был?» Павел Кукушкин в комментарии отметил, что перемирие не соблюдалось украинской стороной в полной мере, однако определённые изменения всё же наблюдались. По его словам, увеличилось число участков, где боевые действия действительно прекращались, что позволило работать эвакуационным группам с обеих сторон — для вывоза раненых и тел погибших. При этом, по данным корреспондента, украинские формирования использовали передышку для пополнения боеприпасов и провизии.

Кукушкин также уточнил, что в период перемирия удары наносились по Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областям, а также по Крыму. По его оценке, обстрелы затронули все приграничные зоны, однако вглубь российской территории удары не наносились.

Украинская сторона, в свою очередь, выдвинула встречные обвинения. Генеральный штаб ВСУ заявил о 2 299 нарушениях режима прекращения огня со стороны российских вооружённых сил, указав на штурмовые действия, артиллерийские обстрелы и применение дронов.

Отдельно военный корреспондент обратил внимание на характер нарушений с украинской стороны. По его словам, интенсивность ударов действительно снизилась по сравнению с обычными боевыми сутками, однако до полного выполнения договорённостей было далеко. Кукушкин высказал мнение, что подобная ситуация свидетельствует о том, что не все командиры на местах считали обязательным исполнение приказов политического руководства страны. По его словам, это касается прежде всего националистически ориентированных формирований, признанных в России запрещёнными организациями, которые, по оценке корреспондента, действуют в соответствии с собственными установками вне зависимости от распоряжений Киева.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru