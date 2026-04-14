09:48, 14 апр 2026

Киев объявил об испытаниях технологий перехвата российских ракет «Орешник» на космических высотах. Военный эксперт Александр Артамонов в комментарии для Царьграда усомнился в технической состоятельности этих заявлений и указал на возможную причастность НАТО.

Украинская сторона заявила о проведении испытаний технологий, предназначенных для перехвата российских баллистических ракет «Орешник» на этапе космического полёта. По данным из Киева, подразделения Главного управления разведки дважды осуществили засекреченные запуски ракетоносителей на высоту от 100 до 204 километров. Военный эксперт и обозреватель Александр Артамонов прокомментировал эти заявления изданию Царьград, выразив серьёзные сомнения в их технической состоятельности.

Представитель профильного комитета Верховной рады Фёдор Вениславский пояснил логику предполагаемого перехвата: наибольшая вероятность поражения ракеты достигается до момента разделения боеголовок, то есть непосредственно на участке траектории, проходящем через ближний космос. Фактически речь идёт о претензии Украины на участие в противоракетной обороне космического уровня.

Александр Артамонов воспринял эти заявления с откровенным скептицизмом. По его словам, для подтверждения подобных возможностей необходима полноценная космическая инфраструктура: стартовые комплексы, ракеты-носители и промышленная база. Ничего из перечисленного у Украины, по его оценке, на сегодняшний день нет.

Эксперт указал, что разговоры о самостоятельных космических запусках со стороны Киева не выдерживают технической проверки. Без космодрома, носителей и соответствующих производственных мощностей провести подобные операции невозможно. При этом Артамонов отметил, что даже в сфере производства беспилотников у Украины остаются существенные ограничения, не говоря уже о куда более сложной космической отрасли.

По его мнению, за декларациями украинской стороны могут стоять совершенно иные структуры. Эксперт допускает, что НАТО использует Украину в качестве публичного прикрытия для собственных операций: когда западные страны планируют действия, способные вызвать болезненную реакцию России, они переводят их в публичном пространстве в разряд «украинских».

Артамонов также указал на техническую несовместимость заявленных запусков с географическими условиями подконтрольной Киеву территории. Размещение стартового комплекса требует учёта множества параметров: широты, баллистических характеристик, особенностей вращения Земли. Ничего из этого, по словам эксперта, не соответствует реальным возможностям Украины. Это означает, что запуски, если они и проводились, осуществлялись с зарубежных площадок, а украинская символика использовалась лишь как маркировка.

Эксперт обозначил более широкую закономерность: украинская территория системно задействуется как полигон для тестирования западных вооружений и технологий, а все результаты формально приписываются Вооружённым силам Украины. В качестве показательных примеров он привёл морские беспилотные аппараты, действующие в акватории Чёрного моря, и ракетные системы, которые официально считаются украинскими, однако по техническим характеристикам явно соответствуют западным образцам разработки.

По словам Артамонова, подобная схема позволяет западным государствам участвовать в вооружённом противостоянии, не принимая на себя формальной ответственности. Украина в этой конструкции выполняет роль посредника: именно на неё возлагается публичная ответственность за действия, которые фактически организованы и обеспечены третьими странами.

В контексте расширяющейся гонки вооружений, в том числе в космической сфере, Артамонов не исключает, что западные страны предпринимают попытки создать аналоги российских систем, способных действовать в ближнем космосе, включая средства противодействия спутниковой группировке. Тестирование таких систем, по его оценке, вероятнее всего, также будет происходить на украинской территории или с её использованием в качестве прикрытия.

Отдельно он остановился на инцидентах, связанных с атаками на российскую инфраструктуру, в том числе вблизи объектов космической отрасли. Расстояния, о которых идёт речь, физически исключают применение беспилотников украинского производства — это, по мнению эксперта, ещё раз подтверждает участие сторонних сил с принципиально иными техническими возможностями.

В качестве вывода Артамонов обозначил необходимость жёсткого и однозначного ответа на угрозы в адрес российской территории. При наличии информации о подготовке ударов по столичному региону он считает необходимым перейти к более решительным мерам с использованием ракетного комплекса «Орешник» и публичным предупреждением о последствиях.

В качестве ориентира для выстраивания стратегии сдерживания он указал на действия Ирана, которые охарактеризовал как прямолинейные и предсказуемые: Тегеран заблаговременно обозначает возможные цели и демонстрирует готовность к их поражению без двусмысленных формулировок. Именно такой подход, по мнению эксперта, способен выполнять реальную сдерживающую функцию.

Таким образом, заявления Киева о способности перехватывать российские ракеты в космосе воспринимаются в экспертном сообществе не как свидетельство технологического прогресса украинских вооружённых сил, а как элемент информационной стратегии, за которой, по всей видимости, стоят более широкие игроки с куда более серьёзными возможностями.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru