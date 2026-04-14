09:54, 14 апр 2026

Кира Стармера неожиданно отказалось от планов по задержанию судов российского теневого флота. Параллельно британский министр обороны сообщил об активности российских подводных лодок вблизи донных кабелей вокруг Британских островов. Эти два события оказались связаны между собой.

Британское правительство во главе с Киром Стармером отказалось от реализации планов по захвату танкеров российского теневого флота, сообщает газета The Telegraph. Отказ от задержания судов произошёл несмотря на то, что соответствующие намерения Стармер публично озвучивал ещё двумя неделями ранее. О схожем решении одновременно объявил и командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Варк. Оба события произошли на фоне заявления британского министра обороны Джона Хили об активности российских подводных лодок в Северном море.

Борьба с российским теневым флотом на протяжении нескольких лет являлась одним из ключевых направлений западной санкционной политики. Логика этой политики была прямолинейной: ограничить валютные поступления России от экспорта нефти, тем самым сократив её возможности для продолжения военных действий. Британия выступала одним из наиболее последовательных сторонников этого курса.

Публично о намерении охотиться за российскими танкерами британские официальные лица заявили ещё в июне 2024 года. Тогдашний глава британского МИД Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал западные страны дополнить санкции активным перехватом российских судов в мировом океане. По его словам, необходимо останавливать всё — деньги, нефть, газ, корабли — всё, что обеспечивает функционирование российской военной машины.

К осени 2024 года к инициативе присоединились Эстония и Финляндия. В январе 2025 года под эгидой НАТО была запущена операция «Балтийский часовой», в которой приняли участие Германия, Польша, Нидерланды и ряд других государств альянса. Замысел операции предполагал создание устойчивого механизма перехвата российских танкеров: постоянное патрулирование Балтийского и Северного морей, отработку процедур физического захвата судов, изъятия нефти и юридического преследования задержанных моряков. Конечной целью являлось полное закрытие для российского судоходства балтийского и североатлантического направлений.

Работа по подготовке операции велась масштабная. В качестве примера функционирования всего механизма можно привести Швецию, которая только за последний месяц задержала четыре танкера.

Объяснение, которое The Telegraph приводит со ссылкой на позицию правительства Стармера, звучит следующим образом: проведение задержаний потребовало бы соответствия высоким юридическим стандартам международного морского права. Для каждой операции по перехвату иностранного судна власти обязаны представить детальное правовое обоснование и доказать факт нарушения британских санкций. Именно это обстоятельство, по официальной версии, и стало причиной отказа от задержаний.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон публично усомнился в убедительности этого объяснения. В своём заявлении он указал, что не понимает, по какой причине Британия не поднимается на борт судов, нарушающих санкционный режим. По его словам, эти корабли поддерживают военный потенциал России, и у Лондона есть реальная возможность это прекратить. Джонсон расценил решение правительства как проявление слабого руководства и заявил, что активные действия позволили бы восстановить международный авторитет страны, утраченный в связи с другими недавними инцидентами.

Командующий ВМС Эстонии Иво Варк сформулировал причину отказа от задержаний иначе. В комментарии агентству Reuters он заявил, что риск военной эскалации оценивается как слишком высокий.

Именно это заявление эстонского адмирала — в сочетании с рядом других событий — позволяет выстроить более полную картину произошедшего.

9 апреля 2025 года британский министр обороны Джон Хили опубликовал официальное заявление, в котором сообщалось, что три российские подводные лодки — две из которых относятся к структурам Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России — на протяжении месяца вели поиск донных кабелей вблизи британского побережья. В операции также участвовало океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

В ответ на действия российских субмарин Лондон направил в районы их активности военные корабли. В тот же день стало известно о договорённости с Норвегией о совместном патрулировании Северной Атлантики. По имеющимся сведениям, к защите подводной инфраструктуры привлечено 13 кораблей.

Газета The Telegraph также зафиксировала, что в минувший вторник фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопроводил несколько танкеров теневого флота через Ла-Манш. Британское вспомогательное судно, следовавшее рядом, никаких попыток воспрепятствовать движению российского конвоя не предпринимало — хотя именно этот пролив планировался в качестве отправной точки для полноценного перехвата российских судов в международных водах.

Таким образом, два события — заявление об активности российских субмарин вблизи донных кабелей и отказ от задержания танкеров — произошли практически одновременно.

Военный эксперт и специалист по военно-морской истории Дмитрий Жаворонков в комментарии изданию Царьград обратил внимание на дополнительный контекст происходящего. По его словам, морская война против России имеет множество составляющих, и среди них — присутствие украинских боевых формирований в Норвегии, являющейся страной НАТО и важной частью инфраструктуры альянса. В качестве ответных инструментов Жаворонков указал на возобновление практики военных конвоев для сопровождения торговых судов в дальней морской зоне, а также на необходимость поиска ответов на производство дальнобойных вооружений для нужд украинских сил в европейских странах.

По оценке Царьграда, действия российского военно-морского флота в Северном море повлекли за собой изменение позиции западных стран сразу по нескольким направлениям: отказ от планов перехвата танкеров, дополнительные расходы на патрулирование Северной Атлантики и пересмотр ранее заявленных намерений в отношении российского судоходства.

Показательно, что за несколько лет до этого задержания, повреждения и уничтожение судов, предположительно связанных с Россией, происходили систематически — и при этом никаких вопросов о соответствии нормам международного морского права не возникало. Счёт выведенных из строя танкеров шёл на десятки. Теперь та же правовая аргументация была применена в противоположном направлении.

Готовность Лондона скорректировать свои планы на завершающем этапе многолетней подготовки операции свидетельствует о том, что в последние дни произошло нечто, оказавшее существенное влияние на оценку рисков британской стороной, — к такому выводу приходит Царьград, анализируя совокупность опубликованных сведений.

Автор: Семен Подгорный

