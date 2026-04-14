Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Путин выпустил оружие "Судного дня"? В НАТО переполох. На Британию понёсся "монстр" с 9-этажный дом. Проект 941. За минуты погибнут миллионы

09:57, 14 апр 2026

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что российские подводные лодки, в том числе субмарина проекта 941 «Акула», в течение месяца находились в Атлантике. Издание разобралось, что представляет собой эта субмарина и в каком состоянии находится проект.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Россия направила в Атлантический океан три подводные лодки, одна из которых предположительно относится к проекту 941 «Акула». Субмарины, по его словам, находились в этом районе на протяжении целого месяца. Об этом сообщило агентство Reuters. Британская сторона утверждает, что своевременно отреагировала на происходящее, задействовав более 500 военнослужащих.

Хили обвинил российскую сторону в попытке осуществить скрытую операцию против западной подводной инфраструктуры. По его словам, объектам инфраструктуры в итоге ущерб нанесён не был. Каких-либо доказательств того, что именно подводная инфраструктура являлась целью российских субмарин, министр не представил.

Между тем ключевая деталь этой истории осталась практически незамеченной в большинстве публикаций — речь идёт о характеристиках самой субмарины проекта 941. Агентство Reuters лишь мельком упомянуло её принадлежность к данному проекту, не вдаваясь в подробности.

Субмарины проекта 941 «Акула» относятся к числу наиболее крупных подводных лодок в мире. Высота корпуса составляет около 26 метров, что сопоставимо с высотой девятиэтажного здания. Проект был реализован ещё в советский период, а субмарины изначально разрабатывались для эксплуатации в арктических условиях. Примечательно, что «Акулы» способны передвигаться подо льдом на мелководном шельфе — несмотря на свои исключительные габариты, этой возможностью не располагает ни один другой класс субмарин.

Автономность подводных лодок этого проекта составляет до шести месяцев без всплытия на поверхность. Экипаж каждой субмарины насчитывает 160 человек. В отличие от большинства современных подводных лодок, оснащённых одним ядерным реактором, «Акулы» несли два реактора. Конструкция предусматривала дублирование всех критически важных систем — в частности, реакторов и турбин. Субмарина имеет два параллельных корпуса.

В части вооружения: изначально каждая «Акула» была рассчитана на размещение двадцати баллистических ракет Р-39 с дальностью полёта до 8300 километров, что теоретически позволяло поражать цели практически в любой точке земного шара. Каждая ракета несёт десять боеголовок мощностью по 100 килотонн. Для сравнения: авиабомбы, применявшиеся США против Хиросимы и Нагасаки в годы Второй мировой войны, имели мощность не более 20 килотонн.

Вместе с тем необходимо учитывать актуальное состояние проекта. Из шести построенных субмарин три уже утилизированы. Три оставшихся были выведены из боевого состава Военно-морского флота России, и в отношении них также было принято решение об утилизации. По крайней мере, официальных заявлений об изменении этого решения не поступало. Таким образом, по имеющимся данным, все субмарины проекта 941 ожидают разделки на базах.

Это обстоятельство порождает закономерный вопрос: каким образом британской стороне удалось обнаружить одну из них вблизи своих вод? Возможны два объяснения: либо имела место ошибка в идентификации субмарины, либо Россия изменила принятое ранее решение об утилизации.

Американский журналист Марк Эпископос в своё время охарактеризовал субмарины проекта 941 как машины, способные скрытно находиться подо льдами Арктики месяцами, а затем нанести внезапный ядерный удар. Реально ли задействованы «Акулы» в составе российского флота в настоящее время — достоверно неизвестно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен