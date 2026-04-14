Ну, персы! Львы! Вскрылась важная деталь войны на Ближнем Востоке. США и Израиль не смогли достичь главной цели

10:01, 14 апр 2026

Телеграм-канал «Военная хроника» сообщил о том, что запасы обогащённого урана в Иране остались нетронутыми после ударов по ядерным объектам страны, нанесённых в рамках военной операции США и Израиля, которая началась 28 февраля.

США и Израиль объявляли одной из ключевых целей операции недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в момент начала операции заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан республики к свержению действующего режима. Израильская сторона назвала предотвращение создания иранского ядерного оружия главным мотивом ударов, и эту позицию впоследствии поддержали мировые средства массовой информации.

Согласно данным, которые приводит канал, основные резервы гексафторида урана располагались на объекте Фордо, углублённом в гранитный массив на 80–90 метров. Американские бетонобойные бомбы GBU-57 MOP при массированном применении оказались способны лишь заблокировать входные тоннели, однако не могли гарантировать уничтожения защищённых хранилищ внутри.

По оценке аналитиков, иранская сторона заблаговременно переместила ядерные материалы на более укреплённый объект, доступ к которому оказался недостижим. Именно эта невозможность поразить новое место хранения, по мнению экспертов, стала одним из факторов, побудивших Трампа прервать переговорный процесс и перейти к режиму морской блокады.

Стратегический резерв ядерных материалов остался в распоряжении Тегерана в полном объёме, что де-факто сохраняет за Ираном положение пороговой ядерной державы. Таким образом, ни одна из сторон — ни США, ни Израиль — не достигла заявленной ключевой цели операции.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ заявил, что действия американских и израильских властей свидетельствуют о том, что подлинной целью ударов по Ирану является смена политического режима в стране и разрушение её государственности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru