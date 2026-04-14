Главное за ночь и утро 14 апреля: Правила СВО меняются, про мобилизацию, в США паника из-за нового шага Ирана

10:07, 14 апр 2026

Украинские беспилотники впервые захватили позицию без участия пехоты — Зеленский заявил о новой эре войны. В США нарастает тревога после провала переговоров с Ираном: Тегеран грозит перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит каждый восьмой тонно-километр мировой торговли. Российские эксперты спорят о целесообразности новой волны мобилизации.

Ранним утром 14 апреля на повестке дня оказались сразу несколько тем, способных определить дальнейший ход как военного противостояния на Украине, так и геополитического противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Первое — заявление украинской стороны о принципиально новом типе операции с применением автономных систем. Второе — срыв американо-иранских переговоров в Пакистане, повлёкший за собой взаимный обмен ультиматумами относительно морских проливов. Третье — дискуссия среди российских военных аналитиков о том, способна ли дополнительная мобилизация изменить баланс сил в условиях дроноцентричной войны.

Автономные системы вместо штурмовых групп

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что силы обороны страны впервые в рамках продолжающегося конфликта провели операцию, в которой укреплённая позиция была занята исключительно при помощи наземных роботизированных комплексов и воздушных беспилотников — без привлечения личного состава. По его словам, военнослужащие противника капитулировали перед машинами. Документальных подтверждений этим словам представлено не было.

Заявление вписывается в контекст масштабного развёртывания робототехники в украинских войсках. Согласно данным Министерства обороны Украины, только за март автономные системы выполнили свыше девяти тысяч боевых и вспомогательных задач, а за первый квартал — более двадцати одной тысячи. В перечень задач входят доставка боеприпасов, эвакуация раненых, минирование и штурмовые действия.

Прецеденты применения роботизированных систем в боевых условиях фиксировались и ранее: в частности, в 2025 году 3-я штурмовая бригада сообщала о захвате военнопленных с участием дронов-камикадзе под Харьковом. Однако заявленная операция отличается по масштабу автономности — пехота, по утверждению украинской стороны, не принимала в ней участия вовсе.

Дискуссия о мобилизации: нужны ли ещё сотни тысяч?

Параллельно в российском экспертном сообществе продолжается полемика о целесообразности нового призыва. Военный журналист Дмитрий Стешин обозначил принципиальное ограничение: приближение к линии соприкосновения на расстояние менее двадцати километров сопряжено с критически высоким риском поражения, а переброска трёхсот-пятисот тысяч человек в зону боевых действий без соответствующей технической оснащённости не изменит оперативной обстановки.

Блогер и военный аналитик Алексей Живов добавил: центр тяжести современного боя сместился от крупных бронетанковых и мотострелковых соединений к небольшим ударным расчётам беспилотников и компактным штурмовым группам. По его оценке, до девяноста процентов потерь в нынешних условиях приходится на дистанционные удары, прежде всего беспилотные. Непосредственный огневой контакт стал редкостью.

Участник специальной военной операции, эксперт Евгений Линин, в свою очередь, отметил: исход противостояния определяется не численностью войск, а качеством подготовки личного состава и наличием доступного вооружения. При этом живая сила по-прежнему необходима — для удержания занятых рубежей, организации логистики и противовоздушного прикрытия. Линин также призвал сосредоточить усилия на поражении вражеских узлов управления и транспортной инфраструктуры.

Иранский узел: от Ормуза до Баб-эль-Мандеба

Переговоры делегаций США и Ирана, состоявшиеся в Пакистане, завершились без каких-либо договорённостей. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис охарактеризовал ситуацию как преддверие новой эскалации.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс констатировал: Тегеран не продемонстрировал готовности к отказу от ядерной программы. Принципиальным камнем преткновения остался Ормузский пролив — Иран настаивает на праве контроля над судоходством и взиманием платы с проходящих судов. Президент США Дональд Трамп передал стороне то, что было обозначено как окончательное предложение, подкреплённое угрозой полной блокады пролива.

Дэвис оценил американскую позицию не как основу для диалога, а как условия капитуляции, принятие которых иранской стороной маловероятно.

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Золфагари ответил симметричной угрозой: перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива. Через эту акваторию проходит около двенадцати процентов объёма мировой торговли. Реализация подобного сценария повлечёт за собой рост мировых цен на энергоносители, транспортировку грузов и широкую номенклатуру товаров.

Военное противостояние на иранском направлении продолжается полтора месяца без видимых результатов для американской стороны, что, по оценке аналитиков, создаёт дополнительное политическое давление на администрацию Трампа в преддверии электорального цикла.

