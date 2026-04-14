Путин включил параспортсмена Набиева в Общественную палату России

21:53, 14 апр 2026

Президент России подписал указ о новом составе Общественной палаты РФ — в список вошли блогер и параспортсмен Рустам Набиев, певица Диана Гурцкая и писатель Сергей Лукьяненко.

Владимир Путин 11 апреля подписал указ о формировании нового состава Общественной палаты России. В список включён параспортсмен, блогер и член Совета при главе Башкирии по правам человека Рустам Набиев. Помимо него, в палату вошли певица Диана Гурцкая, писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, а также заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов и ряд других лиц.

