Путин включил параспортсмена Набиева в Общественную палату России
21:53, 14 апр 2026
Президент России подписал указ о новом составе Общественной палаты РФ — в список вошли блогер и параспортсмен Рустам Набиев, певица Диана Гурцкая и писатель Сергей Лукьяненко.
Владимир Путин 11 апреля подписал указ о формировании нового состава Общественной палаты России. В список включён параспортсмен, блогер и член Совета при главе Башкирии по правам человека Рустам Набиев. Помимо него, в палату вошли певица Диана Гурцкая, писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, а также заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов и ряд других лиц.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Рустам Набиев / Соцсети
