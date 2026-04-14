Госдума приняла четыре закона о расширении поддержки участников СВО и их семей

22:18, 14 апр 2026

Государственная дума на пленарном заседании приняла четыре федеральных закона, расширяющих меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Принятые документы закрепляют за военнослужащими преимущественное право на сохранение должности при сокращении штата. Родственники раненых сотрудников Росгвардии получат право на бесплатный проезд к месту лечения. Вдовы и вдовцы погибших участников СВО смогут воспользоваться квотами при поступлении в вузы. Доходы инвалидов и ветеранов боевых действий будут защищены от взыскания.

Помимо этого, в первом чтении рассмотрены две законодательные инициативы. Первая предусматривает сокращение рабочего времени для военнослужащих, получивших инвалидность в ходе боевых действий. Вторая позволит получать сведения из реестра ЗАГС в электронном виде при оформлении социальных выплат и компенсаций.

С 2022 года в сфере поддержки участников СВО и их семей принято в общей сложности 164 федеральных закона.

Участник СВО из Уфы добился выплаты в 700 тысяч рублей через суд

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
