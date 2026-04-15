Герой СВО выиграл свою войну с чиновниками. Спасибо Белоусову

09:12, 15 апр 2026

Ветеран СВО из Петербурга получил бионический протез стоимостью 4 миллиона рублей — бесплатно. Но путь к нему занял полтора года отказов, кругового бюрократического хождения и случайного разговора с представителем Минобороны, после которого система сдвинулась за несколько часов.

Виталий Павловский — петербуржец, доброволец, участник специальной военной операции, кавалер медали «За отвагу». Левой руки он лишился ещё в молодости — из-за гангрены после травмы. Это не помешало ему заниматься бодибилдингом, тайским боксом, построить бизнес и семью, а затем отправиться на СВО — причём военкомат уговаривала его принять сама супруга Виктория. Вернувшись, Виталий столкнулся с системой, которая, по его словам, не торопилась ему помогать.

О ситуации с протезом стало известно от самого ветерана.

Разработка нашла его сама

Идея о протезировании появилась восемь лет назад: в Геленджике Виталию предложили обратиться в отечественную компанию, занимающуюся разработкой протезов. Тогда технологии не позволяли создать руку с полноценным локтевым суставом. Полтора года назад производитель вышел на связь сам: разработка завершена, изделие готово к установке.

Речь идёт о бионическом протезе, разработанном в Сколково. Устройство позволяет выполнять практически весь набор кистевых функций: различные жесты, зажимы, хваты. Управление осуществляется через сокращения мышц — бицепса и трицепса, — которые фиксируют микропроцессорные датчики. Через мобильное приложение можно регулировать положение каждого пальца и усилие сжатия. Протез лёгкий, эргономичный, снимается без усилий и заряжается от обычной розетки. По просьбе Виталия на изделие нанесли татуировку — изображение древа жизни. Рыночная стоимость протеза составляет около четырёх миллионов рублей; государство предоставило его бесплатно.

Полтора года по кругу

Несмотря на статус участника СВО, путь к получению устройства растянулся на полтора года. В апреле 2025 года Социальный фонд России отказал Виталию в выдаче протеза — из-за отсутствия неких «рекомендаций». При этом необходимость протезирования для человека с ампутацией руки не требует дополнительных обоснований. После многочисленных звонков и личных визитов фонд пересмотрел своё решение, однако ситуация уже оставила след.

На медицинских комиссиях Виталия направляли по замкнутому маршруту: пройденная комиссия порождала требование пройти следующую, аналогичную. Индивидуальная программа реабилитации не появлялась в личном кабинете на портале «Госуслуги». В документах одного из фондов обнаружилась запись о том, что ветеран в протезировании якобы не нуждается. Менеджер компании-производителя самостоятельно обращался в инстанции — без результата. Статус ветерана СВО и государственная награда в программу реабилитации по неизвестной причине внесены не были.

Несколько часов вместо полутора лет

Перелом наступил во время поездки в Москву за удостоверением ветерана боевых действий. Представитель Министерства обороны поинтересовался, как обстоят дела. Виталий рассказал о затянувшейся ситуации с протезом. Спустя несколько часов поступил звонок из Социального фонда с вопросом о характере проблем. Ещё через тридцать минут в личном кабинете на «Госуслугах» появился сертификат на протезирование. Вопрос, остававшийся без движения полтора года, был закрыт за несколько часов.

— Я упёртый человек, но даже у меня опускались руки. Не хочется думать, что чиновники специально отсеивают людей, имеющих право на помощь, — говорит Виталий.

Что дальше

Получение протеза изменило отношение ветерана к системе в целом. Ему поступало предложение из центра трансплантологии — о пересадке донорской руки. Виталий отказался: бионическое устройство, по его оценке, даёт больше возможностей и не требует постоянного приёма иммуномодуляторов. В ближайшее время негосударственный благотворительный фонд планирует обеспечить его спортивным протезом — для подтягиваний, отжиманий и работы со штангой.

Напомним, в декабре 2023 года Виталий Павловский стал известен после того, как в Петербурге был избит двумя уроженцами Грузии, которым сделал замечание за нарушение правил парковки. Дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Расследование продолжается третий год; обвиняемые находятся на свободе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru