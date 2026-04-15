09:15, 15 апр 2026

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН объяснил, почему ни Трамп, ни другие западные игроки не способны урегулировать конфликт на Украине.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с изданием Царьград заявил, что единственной силой, способной изменить ход переговоров по украинскому конфликту, остаётся сама Россия. По его словам, ни США, ни какая-либо другая страна не возьмут на себя роль реального посредника в урегулировании ситуации.

Специальная военная операция продолжается пятый год. За это время дипломатические усилия самых разных сторон — американцев, турок, представителей арабского мира — так и не привели к каким-либо значимым результатам. Переговорные инициативы одна за другой заходили в тупик, не оставляя после себя ни рамочных соглашений, ни временных перемирий.

Между тем внутриполитическое положение действующего президента США Дональда Трампа заметно осложнилось. По данным совместного опроса агентства Рейтер и социологической компании Ipsos, проведённого в конце марта, деятельность республиканца на президентском посту одобряют лишь 36% американцев. Неделей ранее этот показатель составлял 40%. Снижение рейтинга аналитики связывают с военными ударами по Ирану и ростом цен на топливо из-за угрозы блокирования Ормузского пролива.

На этом фоне Вашингтон приближается к промежуточным выборам в конгресс, намеченным на ноябрь. Республиканцы рискуют утратить позиции как в верхней, так и в нижней палате. В этих условиях возникает закономерный вопрос: станет ли администрация Трампа активнее давить на Киев, стремясь зафиксировать хоть какой-то дипломатический результат до голосования?

По мнению Блохина, украинское направление для Трампа отошло на второй план. Приоритетами американского руководства остаются Иран, Латинская Америка, Китай и, возможно, Гренландия. С уходом США из числа активных спонсоров Киев лишается значительной доли западной поддержки — примерно половины от общего объёма помощи приходилось именно на американскую сторону.

«На СВО всё-таки не позиция Трампа будет сказываться, а реальные успехи наших вооружённых сил. Только мы, никто за нас не будет решать украинский конфликт», — приводит слова эксперта Царьград.

Блохин также указал на то, что украинское руководство не продемонстрировало готовности к компромиссам. Несмотря на продолжительные переговорные контакты, президент Украины Владимир Зеленский не пошёл ни на одну уступку. Европейские союзники Киева сохраняют поддержку — особенно после поражения партии венгерского премьера Виктора Орбана на национальных выборах. Подразделения украинских вооружённых сил удерживают позиции в укреплённых районах, что позволяет Киеву продолжать сопротивление.

По оценке эксперта, именно военные результаты российской армии, а не дипломатические усилия третьих стран, определят итоговые условия любого возможного урегулирования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru