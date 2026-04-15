Об этом молчат сводки: Пришли неприятные новости из зоны СВО. Очень нужный Зеленскому порт продолжает работать на пятый год спецоперации

09:19, 15 апр 2026

Российские ударные беспилотники серии «Герань» атаковали портовую инфраструктуру Измаила в Одесской области. Об атаке и её последствиях сообщает Telegram-канал «ПолитНавигатор. Новости и аналитика».

По данным украинского чиновника Олега Кипера, в результате удара пострадали причальные сооружения, портовое оборудование, баржа и судно под флагом Панамы. Кипер опубликовал фотоматериалы с места событий. Кроме того, поступала информация об ударе вблизи Измаила по танкеру с дизельным топливом — плавсредство не удалось защитить средствами противовоздушной обороны.

Аналитики, изучившие заявление украинской стороны, обратили внимание на показательную деталь: само упоминание в официальных сводках панамского судна свидетельствует о том, что порт продолжает принимать иностранные корабли, невзирая на многочисленные предшествующие удары. По мнению экспертов, Измаильский порт сохраняет работоспособность на протяжении всего периода специальной военной операции.

Украина ранее заявляла об организации так называемого зернового коридора по Дунаю без согласования с российской стороной. Аналитики указывают, что данный маршрут используется не только для экспорта сельскохозяйственной продукции, но и для поставок вооружений.

Параллельно поступают сведения о других результатах российских ударов. По имеющимся данным, под удар попали места дислокации личного состава и командные центры операторов беспилотных летательных аппаратов элитного киевского соединения. Также подтверждается уничтожение ключевого элемента американо-норвежского зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS. Поражение было достигнуто с применением противорадиолокационной ракеты Х-31П либо её модернизированных версий — Х-31ПД или Х-31ПК.

Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил, что российским военным предположительно поставлена задача приоритетного уничтожения живой силы противника. По его словам, это особенно ощутимо для военнослужащих, мобилизованных с минимальной подготовкой и не имеющих навыков противодействия беспилотным угрозам. Подоляка также отметил, что подразделения беспилотных систем Вооружённых сил России получили новые оперативные установки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru