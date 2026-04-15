Командир, отказавшийся стать генералом: военкор Сладков показал удивительного бойца

09:23, 15 апр 2026

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своём телеграм-канале материал об Илье Иванове — командире бригады родом из Донбасса, участнике боевых действий с первых дней ополчения. По словам журналиста, этот человек, несмотря на скромный внешний вид, обладает редкими командирскими качествами и неоднократно отказывался от повышения до генеральского звания.

Сладков описывает Иванова как человека, которого невозможно оценить при первом знакомстве. По его словам, чтобы составить верное представление об этом командире, необходимо длительное наблюдение — за тем, как он принимает решения и, главное, как неизменно доводит их до результата. Журналист характеризует его как человека, способного преодолевать любые препятствия без видимых усилий — словно они рассыпаются сами по себе.

Внешность Иванова, по описанию военкора, разительно расходится с привычным образом боевого командира: невысокий рост, круглая бритая голова, черты лица молодого человека. Голос высокий и тихий. Ничего из того, что принято ассоциировать с главным героем батального кино. Тем не менее Иванов является Героем России и Героем ДНР — причём, как отмечает Сладков, не только по официальному статусу, но и по существу.

В обычном состоянии командир спокоен, порой даже меланхоличен. Однако в моменты, когда его выводят из равновесия, реакция носит характер, который журналист сравнивает со взрывом склада боеприпасов — громким, разрушительным, с паузами и новыми резкими вспышками. Сладков также отмечает его острый ум, склонность к самоиронии и прямолинейность, которая нередко оказывается некомфортной для собеседников. Дипломатия — явно не его стихия.

В боевых действиях Иванов участвует с периода Русской весны. Прошёл путь от командира разведроты до командира бригады. Его 5-я бригада, по словам военкора, с началом специальной военной операции постоянно находилась на слуху — прежде всего благодаря реальным результатам. Иванов, по свидетельству Сладкова, болезненно воспринимает любую неточность в докладах — особенно с линии фронта, где в первые годы СВО искажение данных было распространённой практикой среди командиров.

Военкор приводит характерный эпизод: во время одного из штурмов населённых пунктов соседний командир усомнился в том, что подразделение Иванова вышло на заявленный рубеж. Ответ был незамедлительным: Иванов предложил поднять коптер, зафиксировать координаты и дал команду своим бойцам обозначить себя — чтобы исключить любые сомнения в достоверности доклада.

Первое знакомство Сладкова с Ивановым состоялось в 2018 году на позициях под Докучаевском. Журналист описывает своё удивление: траншеи были обшиты досками, дно выстлано настилами. Иванов объяснил, что это — не показуха, а практическая необходимость: дожди и обстрелы разрушают земляные стенки, и без укрепления поддерживать километры траншей в рабочем состоянии было бы невозможно. Когда Сладков предположил, что его привели на образцовый участок, Иванов немедленно предложил проверить любую другую точку по выбору репортёра — с гарантией, что там будет не хуже.

О своих планах после окончания войны Иванов говорит сдержанно: хочет заняться домашним хозяйством. Генеральская должность, которую ему предлагали неоднократно, в эти планы не входит.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СКРИНШОТ С КАНАЛА ВОЕНКОРА АЛЕКСАНДРА СЛАДКОВА