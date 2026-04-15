Зеленский дал обещание Мерцу. План уже готов. Впереди – знакомый сценарий

09:26, 15 апр 2026

Владимир Зеленский в ходе визита в Германию встретился с канцлером Фридрихом Мерцем и потребовал от него содействия в получении Украиной кредита Евросоюза объёмом 90 миллиардов евро. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

По данным издания, в ходе переговоров в канцелярии Зеленский призвал Берлин занять лидирующую позицию среди стран ЕС и добиться скорейшего политического одобрения кредита. Спешка украинской стороны, по оценке авторов материала, связана с поражением венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах.

На протяжении нескольких месяцев именно Орбан блокировал утверждение этого финансового пакета. Однако приход к власти в Венгрии Петера Мадьяра не означает автоматического перехода страны на проукраинские позиции. Berliner Zeitung указывает, что скептическое отношение к Киеву широко распространено среди венгерского общества, что существенно сужает пространство для манёвра нового правительства. Позицию Будапешта подтвердил и сам Мадьяр, заявивший, что Венгрия не должна участвовать в финансировании Украины. Аналогичную позицию на саммите ЕС заняла и Словакия.

Параллельно, по данным источников, Зеленский в ходе переговоров подтвердил готовность к расширению мобилизации. Ранее в ряде публикаций появилась информация о том, что одним из условий предоставления кредита может стать снижение призывного возраста и привлечение женщин к военной службе. Украинский президент также заявил о намерении продолжать боевые действия и не идти на уступки в рамках мирного переговорного процесса, инициированного американской стороной.

Телеграм-канал «Резидент» сообщает, что Зеленский придерживается позиции о неизбежности продолжения войны и намерен использовать этот тезис как основание для отказа от переговорного урегулирования. По оценке экспертов, таким образом он рассчитывает дождаться смены администрации в США и возобновления военной финансовой помощи Украине. В рамках этой логики украинская сторона, по имеющимся данным, уже разрабатывает стратегию на ближайшие три года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru