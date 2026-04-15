09:30, 15 апр 2026

Китайское издание Baijiahao оценило активность российского флота в Северной Атлантике как стратегически грамотный ход на фоне ближневосточной повестки.

Пока международное внимание было приковано к переговорам вокруг Ирана и возможным действиям администрации Дональда Трампа, в водах Северной Атлантики разворачивались события, которые вынудили британское оборонное ведомство созвать отдельную пресс-конференцию. Глава Министерства обороны Великобритании публично обвинил Россию в намерении организовать диверсии против подводных оптоволоконных кабелей. По его словам, для решения этой задачи Москва направила в регион три подводные лодки, которые находились там на протяжении целого месяца. Никаких доказательств в подтверждение этих слов представлено не было.

Китайское издание Baijiahao в своём материале объяснило, почему британская сторона столь болезненно реагирует на подобную активность. Через подводную кабельную инфраструктуру ежесуточно проходят данные о финансовых транзакциях на миллиарды долларов. По оценке издания, вывод этих коммуникаций из строя по своим последствиям сопоставим с применением стратегического оружия.

Авторы материала, перевод которого опубликовало издание АБН24, расценили действия российской стороны как демонстрацию возможностей без единого выстрела. По их мнению, Россия показала способность создать Великобритании серьёзные проблемы, не прибегая к применению ракетного вооружения, — и сделала это в момент, когда мировое сообщество было сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке.

Российская сторона обвинения отвергла. В посольстве России в Лондоне заявили, что Москва не угрожает подводной инфраструктуре, и в ответ напомнили о причастности западных стран к террористическим атакам на газопроводы «Северный поток», которую те, по мнению российской стороны, фактически признали, оказав содействие украинским исполнителям.

История с подлодками в Северной Атлантике продолжает привлекать внимание аналитиков: по мнению ряда наблюдателей, главным в этой ситуации является не судьба подводной инфраструктуры, а более широкий контекст происходящего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru