"США объявили войну Китаю". Лавров в Пекине. "Си – в бешенстве". Европа бежит из НАТО – в 23:44 объявлено о создании нового альянса

09:33, 15 апр 2026

Американские военно-морские силы заблокировали несколько судов в Индийском океане в ходе операции по перекрытию Ормузского пролива. Об этом сообщает издание Condottiero, а также ресурсы, отслеживающие передвижение морских судов в режиме реального времени. Ситуация развивается на фоне нарастающего противостояния между США и Китаем в акватории Персидского залива.

Блокада Ормузского пролива, о которой объявили американские военные, предполагала остановку всего судоходства, ранее осуществлявшегося с разрешения Ирана — либо на основании договорённостей, либо после уплаты пошлины. Однако ряд судов предпринял попытки пройти через пролив вопреки предупреждениям Вашингтона.

Первым это сделал китайский танкер Rich Starry ещё 14 апреля. Судно находится в санкционном списке США за сотрудничество с Ираном. На его борту находилось около 250 тысяч баррелей метанола, экипаж — граждане Китая. Владелец судна — компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd. По данным на 23:32 14 апреля, танкер Rich Starry был остановлен американскими ВМС в Индийском океане и развернулся на 180 градусов, взяв курс обратно в иранские воды. Аналогичная ситуация произошла с нефтеналивным танкером Элпис, также следовавшим в направлении Китая.

Вслед за Rich Starry к проливу направляется ещё одно судно, находящееся под санкциями, — Murlikishan, ранее задействованное в перевозке российской и иранской нефти. По имеющимся сведениям, 16 апреля оно должно было пополнить запасы топлива в Ираке.

По данным американских военных, в первый день операции ни одно судно не покинуло иранские порты, а шесть торговых кораблей развернулись после предупреждений со стороны США. Вместе с тем, согласно информации Wall Street Journal, более 20 судов всё же сумели пройти через пролив — это подтверждается данными систем мониторинга морского трафика.

Глава МИД КНР Ван И охарактеризовал действия США в Персидском заливе как безответственные и опасные, указав, что они способны разрушить хрупкое перемирие. Пекин призвал международное сообщество активизировать усилия в направлении мирного урегулирования. Китайский синолог Николай Вавилов заявил, что агрессивная тактика американской стороны в регионе направлена прежде всего против Китая, экономика которого продолжает демонстрировать положительную динамику даже с учётом прогнозируемого спада на фоне морской блокады.

Вавилов также обратил внимание на то, что конфликт и перекрытие пролива уже сказываются на структуре нефтяных расчётов. По данным агентства Bloomberg, в регионе фиксируется рост доли юаня в нефтяных транзакциях, что фактически возрождает инициативу нефтеюаня, продвигавшуюся председателем КНР Си Цзиньпином ещё в 2022 году.

Параллельно с этим Министерство финансов США направило предупреждения банкам в Омане, Китае, Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах о недопустимости проведения операций с иранской валютой.

На дипломатическом направлении также происходят значимые события. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что визит Владимира Путина в Китай находится в стадии подготовки.

Тем временем президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом телеканала Fox заявил о фактическом завершении американской операции на Ближнем Востоке. При этом союзники США в регионе не оказали Вашингтону запрошенной поддержки. По данным Wall Street Journal, в 23:44 было объявлено о создании новой коалиции без участия Соединённых Штатов — для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Европейские страны вошли в состав этого объединения, фактически дистанцировавшись от позиции НАТО по данному вопросу.

Путин устроил Лондону проблемы, пока все смотрели на Иран: В воде показались "монстры". Срочная конференция главы МО Британии

