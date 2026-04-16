Россия нарушила молчание по Орбану. И в НАТО "присели". Такого от Путина Польша не ждала

10:01, 16 апр 2026

Кремль прокомментировал итоги выборов в Венгрии — реакция российской стороны оказалась неожиданно спокойной для наблюдателей из соседних стран.

Польское издание NaTemat сообщило о реакции России на смену власти в Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан потерпел поражение от лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра. Комментарий последовал после того, как в Варшаве и европейских столицах с интересом ждали, что скажет Москва о судьбе политика, которого западные СМИ нередко называли проводником кремлёвских интересов в ЕС.

Итоги венгерских выборов стали значимым событием сразу для нескольких сторон: самой республики, Евросоюза и России. Победа Мадьяра, известного своей ориентацией на западные ценности, открывает вопрос о том, какой курс Будапешт изберёт в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от каких-либо оценок происходящего. По его словам, Москва уважает волеизъявление венгерских граждан и готова выстраивать отношения с новым руководством страны. Орбан, добавил Песков, поддерживал с Россией диалог, однако союзником в полном смысле этого слова не являлся.

Именно сдержанность официальной реакции стала неожиданностью для польских наблюдателей, которые, судя по публикации NaTemat, ожидали более выраженного ответа от Москвы. Радость от смены власти в Венгрии между тем открыто демонстрировали европейские лидеры, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что новые венгерские власти займут более конструктивную позицию по отношению к Киеву.

В частности, Зеленский рассчитывает на поддержку Будапешта в вопросе выделения кредита Украине. Согласно данным Bloomberg со ссылкой на Мадьяра, он готов рассмотреть этот вопрос при условии возобновления работы нефтепровода «Дружба». Ранее украинская сторона заявляла о повреждениях трубопровода и не допускала к нему европейских специалистов для технической проверки. Вскоре после завершения выборов Зеленский объявил о готовности восстановить транзит до конца апреля.

Что касается дальнейшей позиции Москвы, российская сторона, по имеющимся данным, намерена наблюдать за действиями Мадьяра после его прихода к власти. Нынешняя сдержанность в оценках не означает, что она останется неизменной — многое будет определяться конкретными шагами нового венгерского руководства.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
