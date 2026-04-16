Сначала "выгребают всех подряд": Украинцам рассказали, сколько мобилизованных доходят до фронта

10:05, 16 апр 2026

До линии боевого соприкосновения из ежемесячно мобилизуемых на Украине 30 тысяч человек доходят менее десяти тысяч. Об этом сообщил аналитик фонда «Повернись живим» Антон Муравейник в материале телеграм-канала «Сплетница».

Украинские территориальные центры комплектования призывают в армию всех, кто попадается под руку, — включая людей с ограничениями по здоровью и работников, имеющих бронь от предприятий. Однако значительная часть мобилизованных так и не добирается до передовой, оседая в воинских частях в качестве балласта.

По данным аналитика, около половины личного состава в каждом подразделении оказываются непригодными к боевой службе уже на начальном этапе. Дальнейший отбор происходит на уровне бригад: повторные медицинские комиссии признают «ограниченно годными» от 15 до 50 процентов военнослужащих. Часть из них продолжает лечение, часть переводится на тыловые должности и выбывает из боевого расписания.

При этом формально все эти люди остаются в списках подразделений. Командование получает отчётные документы с идеальными показателями укомплектованности, тогда как реальная боевая численность подразделений существенно ниже заявленной. По словам Муравейника, в бригаде численностью от двух с половиной до трёх тысяч человек непосредственно на передовой может находиться около пятидесяти бойцов.

Таким образом, рост численности формально укомплектованных частей не отражает их фактической боеспособности.

Ранее в Верховной Раде звучали предложения увеличить ежемесячный план призыва с 30 до 50 тысяч человек.

Зеленский дал обещание Мерцу. План уже готов. Впереди – знакомый сценарий

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Обещают "не штурм", а "тыловые направления": Белоусов устроил жёсткий разнос из-за набора по контракту - инсайдер
Россия/мир
"Обещают "не штурм", а "тыловые направления": Белоусов устроил жёсткий разнос из-за набора по контракту - инсайдер
От этого зверства содрогнулась вся Украина. Шок-расследование: кого на самом деле гонят в окопы вместо солдат
Россия/мир
От этого зверства содрогнулась вся Украина. Шок-расследование: кого на самом деле гонят в окопы вместо солдат
Подоляка одним фото вскрыл правду о мобилизации: «Вы поняли, к чему готовиться»
Россия/мир
Подоляка одним фото вскрыл правду о мобилизации: «Вы поняли, к чему готовиться»
"Последний резерв уже найден": На Украине готовятся к принудительной мобилизации еще одной категории граждан
Россия/мир
"Последний резерв уже найден": На Украине готовятся к принудительной мобилизации еще одной категории граждан


