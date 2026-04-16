Ормузский пролив стал мощным оружием Ирана. Хуже "ядерки": США в панике

10:09, 16 апр 2026

Иранский контроль над Ормузским проливом представляет более действенный инструмент давления на США, чем ядерный арсенал. К такому выводу пришло издание Advance, анализируя нынешнее противостояние Тегерана и Вашингтона.

Блокировка пролива способна мгновенно спровоцировать рост цен на энергоносители, разогнать инфляцию, нарушить цепочки поставок и дестабилизировать политическую обстановку в целом ряде стран. Именно поэтому угрозы Дональда Трампа заблокировать пролив не принуждают Тегеран к уступкам, а напротив — демонстрируют его стратегическую уязвимость.

На этом фоне переговоры, прошедшие в пакистанском Исламабаде, завершились без результата. Американская сторона настаивает на полном свёртывании иранской ядерной программы. Тегеран категорически отвергает этот вариант и готов лишь заморозить её на пять лет с одновременным снижением обогащения топлива до уровня, непригодного для создания оружия. Помимо этого, Иран требует компенсации за разрушенные в ходе ударов США и Израиля гражданские объекты — либо в форме репараций, либо через введение официального сбора за проход судов по Ормузскому проливу. Американская сторона отвергает и это условие.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, принимавший непосредственное участие в переговорах, после их завершения признал наличие разногласий, однако выразил осторожный оптимизм. По его словам, возможность соглашения сохраняется, а дальнейший исход во многом зависит от позиции самого Ирана.

Тем временем Трамп в интервью телеканалу Fox News неожиданно заявил, что война с Ираном завершена — это случилось вслед за периодом угроз, сорвавшихся переговоров и напряжённости вокруг пролива. Двухнедельное перемирие между странами к тому моменту находилось под угрозой срыва.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru