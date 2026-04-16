Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Стабилизирующего сценария уже нет": Инсайдер рассказал, что скоро в США начнутся "тёмные десятилетия"

10:18, 16 апр 2026

Авторы телеграм-канала «Аналитика Куща» опубликовали материал с прогнозом о будущем Соединённых Штатов в период президентства Дональда Трампа. По их оценке, страну ждут «тёмные десятилетия», а процесс разрушения существующей системы уже запущен и необратим.

Авторы канала характеризуют Трампа как «Взломщика Системы» и «Разрушителя Глубинного Государства», чьи действия не укладываются в привычную логику президентского управления. По их мнению, США вступили в стадию пост-капиталистической трансформации, а происходящее напоминает революционный слом с последующим строительством новой модели.

При этом авторы оговариваются: если оценивать Трампа именно как разрушителя системы, он пока «не дорабатывает» — в противном случае ситуация в мире была бы значительно острее. Единственным недостающим элементом для ускорения этих процессов, по их словам, остаётся мировая война, против которой сейчас выступают демократы.

Однако Демократическую партию авторы канала уже не считают умеренной силой эпохи Клинтона. По их оценке, она сместилась к социалистическим и коммунистическим политэкономическим позициям и в 2028 году намерена предъявить Трампу счёт за все его геополитические просчёты.

В качестве примеров таких просчётов аналитики приводят два конфликта. Урегулировать украинский кризис Трамп обещал в кратчайшие сроки, однако столкнулся с неуступчивостью Киева и стремлением европейских партнёров добиться победы над Россией. Конфликт с Ираном республиканец также рассчитывал завершить быстро, но, по оценке авторов канала, допустил ошибку в оценке военного потенциала исламской республики, что обернулось значительными издержками для США и их ближневосточных союзников.

Итоговый вывод авторов однозначен: стабилизировать положение в Соединённых Штатах уже не представляется возможным, и любой из существующих сценариев в конечном счёте ведёт к разрушению сложившейся системы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен