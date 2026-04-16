Китай готовился не один день: Трамп допустил ошибку в своих планах на Пекин

10:21, 16 апр 2026

Решение Трампа заблокировать Ормузский пролив было призвано поставить Пекин в энергетическую зависимость. Однако Китай оказался готов к этому сценарию — и не один год.

Вашингтон рассчитывал на быстрый результат. Пекин — на долгую игру. Решение президента США Дональда Трампа о фактической блокаде Ормузского пролива, о котором стало известно в апреле 2025 года, обернулось не демонстрацией силы, а обнажением стратегического просчёта американской стороны. Об этом свидетельствует анализ действий и заявлений обеих сторон.

Логика Вашингтона была прозрачной: перекрыть ключевой морской коридор, через который проходит значительная часть ближневосточной нефти, — значит лишить Китай топливной артерии и вынудить его к уступкам. Более половины китайского нефтяного импорта поступает именно с Ближнего Востока, и этот факт лёг в основу американского расчёта. Схема выглядела стройно: дефицит энергоресурсов порождает внутреннее давление, внутреннее давление ведёт к политическим компромиссам.

Проблема оказалась в том, что Китай к этому готовился.

Реакция Пекина на блокаду не содержала ни угроз, ни демонстративных жестов. Командование военно-морских сил Китая заявило коротко и без эмоций: китайские суда продолжат движение через пролив. Этот стиль — подчёркнутое спокойствие в ответ на внешнее давление — отражает не пассивность, а уверенность страны, которая действует по заранее выстроенному плану, а не реагирует на чужую повестку.

Американская сторона, в свою очередь, уточнила условия: досмотру будут подлежать только суда, следующие в иранские порты. На первый взгляд это выглядит как точечная мера. На практике — как попытка контролировать то, что контролю поддаётся с трудом. Современная торговая логистика давно научилась работать в условиях ограничений: грузы переоформляются через третьи страны, маршруты корректируются, документация адаптируется. Установить реальное назначение танкера в режиме реального времени — задача скорее для следователя, чем для военного флота. В итоге блокада, задуманная как инструмент давления, превращается в громкий жест с ограниченным практическим эффектом.

Между тем Китай выстраивал защиту от энергетического шантажа задолго до того, как этот сценарий стал актуальным. Стратегические нефтяные резервы, аккумулировавшиеся именно под кризисные ситуации, дают Пекину временной буфер. Параллельно страна методично диверсифицировала источники поставок: Россия стала одним из ключевых альтернативных партнёров по нефти. Это не замена ближневосточному импорту в полном объёме, но существенное снижение уязвимости — и разрушение самой идеи о том, что энергетический рычаг может сработать как универсальный инструмент принуждения.

Отдельного внимания заслуживает другой аспект. Китай оказался единственной крупной экономикой мира, которая системно и последовательно инвестировала в снижение зависимости от нефти как такового. Ядерная генерация, гидроэнергетика, масштабное развитие солнечной энергетики — всё это не просто элементы климатической политики. Это элементы стратегической автономии. Чем дальше, тем менее эффективным становится давление через углеводородный ресурс. Иными словами, блокада Ормузского пролива бьёт по экономической модели прошлого, а не по той, которую Китай выстраивает на будущее.

Пока США концентрировали усилия на контроле над узким морским коридором, Китай работал с более широкой картой. Страны Персидского залива последовательно наращивали экономические связи с Пекином, воспринимая его как более предсказуемого и менее волатильного партнёра по сравнению с Вашингтоном. Европа, несмотря на декларативную политическую риторику, также расширяла торговый оборот с Китаем — не из идеологической близости, а из прагматических соображений.

На этом фоне тезис о том, что блокада способна спровоцировать внутреннюю нестабильность в Китае, выглядит скорее политическим ожиданием, нежели аналитическим прогнозом. Рассуждения о структурной слабости китайского руководства и неизбежном внутреннем кризисе повторяются в американском экспертном сообществе с завидной периодичностью. Однако реальность раз за разом расходится с этими прогнозами: система демонстрирует устойчивость там, где ей предсказывали хрупкость.

Принципиальный момент заключается в следующем: Пекину не требуется прямая конфронтация. Достаточно придерживаться собственного курса — и позволить оппоненту тратить политический и военный ресурс на поддержание конструкции, которая не даёт ожидаемого результата. Блокада, задуманная как инструмент давления, в итоге ускоряет процессы, которые и без того развивались: диверсификацию торговых маршрутов, ослабление глобальной зависимости от американских механизмов влияния, укрепление альтернативных центров принятия решений.

Китай понесёт издержки — это неизбежно. Кризисы не проходят без последствий. Но принципиальным остаётся вопрос не о наличии потерь, а об их масштабе и о том, кто по итогу окажется в более уязвимой позиции. Для США блокада — это попытка сохранить контроль над уходящим миропорядком. Для Китая — очередной этап перехода к новой конфигурации международных отношений, к которому он готовился не один год.

Автор: Семен Подгорный

