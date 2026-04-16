ВСУ убили детей. Всю ночь били по гражданским: БПЛА из Одессы много часов утюжили курорты. Трагические последствия кровожадного теракта

ВСУ убили детей. Всю ночь били по гражданским: БПЛА из Одессы много часов утюжили курорты. Трагические последствия кровожадного теракта

10:26, 16 апр 2026

В ночь с 15 на 16 апреля 2025 года Украина нанесла массированный удар беспилотниками по ряду российских регионов. Атаки продолжались практически без перерыва. Наибольший резонанс получили события в Краснодарском крае и Белгородской области, где зафиксированы жертвы среди мирного населения. О происходящем сообщают Министерство обороны России, региональные губернаторы и мониторинговые службы.

По данным Министерства обороны России, за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 207 беспилотных летательных аппаратов. Перехваты фиксировались над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями, над Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Самые тяжёлые последствия атаки зафиксированы в Туапсе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара беспилотников по жилым домам погибли двое несовершеннолетних — ребёнок пяти лет и подросток четырнадцати лет. Ещё двое взрослых получили ранения и находятся под медицинским наблюдением. В городе повреждены пять частных домов и один многоквартирный. Обломки беспилотников также упали на территорию предприятий в районе морского порта. Местные власти развернули пункт временного размещения для пострадавших жителей.

В сочинском посёлке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном из случаев был повреждён навес и выбиты окна двухэтажного частного дома. Пострадавших нет. Жители Краснодарского края, опрошенные SHOT, рассказывали о ярких вспышках и характерном звуке в ночном небе над городами.

Трагические потери понесла и Белгородская область. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ещё вечером 15 апреля в хуторе Екатериновка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал территорию сельскохозяйственного предприятия. Находившаяся там женщина скончалась от полученных ранений на месте.

Параллельно воздушная тревога объявлялась в Курской области, ДНР, Крыму и Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев трижды — с вечера 15 апреля до ночи 16 апреля — сообщал о тревоге. По его словам, силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку: сбиты четыре воздушные цели в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавского района. Гражданские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор отдельно обратил внимание на риски при использовании стрелкового оружия для поражения беспилотников: пули, не достигшие цели, неизбежно возвращаются вниз под действием силы тяжести.

По данным мониторинговых служб, дальнобойные беспилотники запускались с территории Одесской области. Вслед за их обнаружением российская сторона нанесла ракетные удары по соответствующим направлениям с применением ракет «Искандер» и «Герань».

Сначала "выгребают всех подряд": Украинцам рассказали, сколько мобилизованных доходят до фронта

Сначала "выгребают всех подряд": Украинцам рассказали, сколько мобилизованных доходят до фронта
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Россия/мир
Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Российская ПВО отразила массированную атаку дронов: сбито более 100 БПЛА
Россия/мир
Российская ПВО отразила массированную атаку дронов: сбито более 100 БПЛА
Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
Россия/мир
Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
Прилёт в Краснодарском крае: беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» — есть жертвы
Россия/мир
Прилёт в Краснодарском крае: беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» — есть жертвы


